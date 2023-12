2023: Ein aufregendes Kulturjahr

180.000 Besucherinnen und Besucher erlebten bei „Mamma Mia“ auf der Seebühne in Mörbisch die Hits der legendären schwedischen Popgruppe ABBA live. Das Publikum war außer Rand und Band, denn das Musical war spritzig, romantisch und witzig zugleich. Die Neuausrichtung der Seefestspiele Mörbisch auf das Genre Musical ist damit scheinbar endgültig geglückt – mehr dazu in „Mamma Mia“ in Mörbisch: ABBA zum Mitsingen, Hinter den Kulissen von „Carmen“ & „Mamma Mia!“, „Mamma Mia“: Einblicke ins Backstage-Leben und „ABBA-Fieber“: 180.900 sahen „Mamma Mia“.

Ein frischer Wind weht seit dem Sommer auch in Güssing. Schauspieler und Kabarettist Andreas Vitasek wird neuer Intendant des Güssinger Kultursommers. "Ich habe meinen Wohnsitz im Südburgenland ja deswegen gewählt, weil ich mich erholen wollte, und nicht unbedingt um zu arbeiten. Aber jetzt, wo ich meinen Lebensmittelpunkt immer mehr hierher verlege, möchte ich dieser wunderschönen Region, die mich so liebevoll aufgenommen hat, auch etwas zurückgeben“, sagte Vitasek bei seiner Präsentation als neuer Intendant – mehr dazu in Vitasek neuer Kultursommer-Intendant

Landestheater zur Förderung heimischer Autoren

Das Burgenland hat dieses Jahr auch wieder ein eigenes Landestheater bekommen. Damit sollen Werke heimischer Autorinnen und Autoren gefördert werden. Autor und Regisseur Peter Wagner wird Intendant und die erste Produktion „Daphnes Garten“ von Katharina Tiwald war ein eindrucksvolles Lebenszeichen des neuen Landestheaters – mehr dazu in Burgenland bekommt Landestheater und Landestheater: Gelungene Premiere im OHO.

Bei Oper im Steinbruch St. Margarethen wurde George Bizets Meisterwerk „Carmen“ gespielt. Dabei wurde auf Leidenschaft in der Musik und im Spiel gesetzt. Bei der Premiere im Juli war allerdings nach der Pause Schluss: Ein heftiges Unwetter wollte Carmen einfach nicht sterben lassen und sorgte für den Abbruch – mehr dazu in Carmen: „Viel Action, viel Feuer, viel Leben“, „Carmen“ überlebte: Premiere abgebrochen und 90.000 Menschen sahen „Carmen“.

Kulturhighlight aus dem Jahr 2023 Silvia Freudensprung-Schöll (ORF) blickt im Jahresrückblick auf viele Highlights des heimischen Kulturlebens zurück.

Premieren fallen ins Wasser

Schön begann es auch auf Schloss Tabor, doch nach der Pause fiel die Operette „Die schöne Helena“ dem Regen zum Opfer – mehr dazu in Premiere von „Die schöne Helena“ fiel ins Wasser. Auch die Premiere des Musicals „Kinky Boots“ von der US-amerikanischen Sängerin und Komponistin Cindy Lauper auf Burg Güssing musste wetterbedingt sogar um einige Tage verschoben werden – mehr dazu in Premiere von „Kinky Boots“ abgesagt und Kinky Boots: Im dritten Anlauf geglückt.

Auch abseits der großen Bühnen war das Angebot dieses Jahr vielfältig. So wurde bei den Schlossspielen Kobersdorf gleich doppelt gefeiert: Mit Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ beging Wolfgang Böck seinen 70. Geburtstag und sein 20-jähriges Jubiläum als Intendant – mehr dazu in Umjubelter „Alpenkönig“ in Kobersdorf, Zusatzvorstellung vom „Alpenkönig“ und 14.000 Menschen sahen den „Alpenkönig“. Schauspieler, Intendant und Autor Adi Hirschal wurde heuer 75 – mehr dazu in Schauspieler Adi Hirschal ist 75. Maler Walter Schmögner feierte seinen 80.Geburtstag – mehr dazu in Künstler Walter Schmögner ist 80.

Von einigen der burgenländischen Kunst- und Kulturszene wurde heuer Abschied genommen: Von Maler Josef Michels, Sänger Mandi von den Bambis, Künstler und Pädagoge Georg Gesellmann, Schauspieler und Regisseur Andy Hallwaxx, Architekt Herwig Udo Graf sowie von der langjährigen ORF Burgenland-Redakteurin Uschi Titz – mehr dazu in Maler Georg Gesellmann gestorben, Schauspieler Andy Hallwaxx verstorben, Architekt Herwig Udo Graf gestorben und ORF-Journalistin Uschi Titz gestorben.

Schöne Momente erlebt das Publikum beim Festival Herbstgold im Schloss Esterhazy oder beim Liszt-Festival in Raiding. Bei letzterem versucht man mit dem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ Kinder und Jugendliche für Klassik zu begeistern und so als Publikum von morgen zu gewinnen – mehr dazu in „Herbstgold“ feiert die Sehnsucht und „Peter und der Wolf“ begeistern die Jungen.

Nova Rock mit rund 200.000 Besuchern

Die größte Party des Jahres wurde wie jedes Jahr beim „Nova Rock“-Festival in Nickelsdorf gefeiert. Rund 200.000 Besucher erlebten Hip Hop, Pop, Rock bis Hard Rock auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf. Der regenbedingte Gatsch tat der Stimmung keinen Abbruch gemacht – mehr dazu in Nova Rock: Gaudi trotz Gatsch und Nova Rock auch heuer wieder ein Abenteuer.

Die Mattersburger Indiepop-Band Garish hat heuer ihren 25.Geburtstag gefeiert. Sie ist nicht nur in Österreich eine bekannte Nummer, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum. Das 25-jährige Bestehen feierte Garish mit einem neuen Album und einer großen Konzerttournee, die im Csello in Oslip startete – mehr dazu in „Garish“: Mattersburger Band wird 25.

Konservatorium wird Privathochschule

Beste Stimmung herrschte auch bei einem Gastauftritt der Musiker der Robbie Williams Band im Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt – mehr dazu in Workshop mit Robbie Williams-Band in Eisenstadt. Es wird kurz unterbrochen und freudig verkündet: Die Bildungseinrichtung wird Privathochschule – Konservatorium wird Privathochschule. Mit Beginn des Wintersemesters startete der Studienbetrieb.

Die Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining „Wir sind 100“ konnte Geschichte schreiben: Mehr als 100.000 Menschen haben sie in den vergangenen zwei Jahren besucht – mehr dazu in Jubiläumsausstellung geht ins Finale und Jubiläumsausstellung ist Geschichte. Als krönenden Abschluss gab es eine Auszeichnung: Die Friedensburg Schlaining zählt nun zu den 47 führenden Sehenswürdigkeiten Österreichs.

Land übernimmt Künstlerdorf Neumarkt an der Raab

Knapp 60 Jahre nach seiner Gründung übernahm das Land Burgenland das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab. Dadurch soll die Kulturstätte als kreativer Begegnungsort erhalten, aufgewertet und noch intensiver belebt werden – mehr dazu in Land übernimmt Künstlerdorf Neumarkt. Burgenlands bildende Künstlerinnen und Künstler waren heuer überaus kreativ, besonders augenfällig war das bei der Kunstinitiative „Offen“ zu bemerken: 130 Ateliers, Werkstätten oder Privatsammlungen hatten geöffnet und haben so hinter ihre Ideen, Gedanken und Schaffensprozesse blicken lassen können – mehr dazu in Offene Ateliertüren lockten Besucher an.

Auch die heimische Literaturszene schrieb eifrig und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Für Aufsehen sorgte die Marzerin Johanna Sebauer mit ihrem Romandebüt „Nincshof“, das mit etlichen Preisen ausgezeichnet wurde – mehr dazu in Roman: „Nincshof“ will vergessen werden und Johanna Sebauer: Literaturpreis für „Nincshof“.

Verfilmte Krimis

Thomas Stipsits ist nicht nur erfolgreicher Kabarettist und Schauspieler, sondern war heuer auch als Autor aktiv. Seine Polizeiinspektor-Sifkovits-Krimireihe umfasst bereits drei Bände. Der erste Teil, die „Kopftuchmafia“, wurde vom ORF in Stinatz verfilmt – mehr dazu in Stinatzer Wirtshaus als Hollywood-Studio und Stinatz als Filmkulisse für Stipsits-Krimi.

Verfilmt werden soll auch das Krimi-Debüt „Zuagroast“ von Martina Parker. Die Bad Tatzmannsdorferin mausert sich mit ihrem vierten Gartenkrimi endgültig zur Bestseller-Autorin – mehr dazu in Martina Parker präsentierte neuen Krimi und Martina Parker: Mord auf dem Adventmarkt. Begonnen hat ihre Schreibkarriere beim ORF Burgenland-Literaturwettbewerb „Textfunken“ vor drei Jahren. Dieses Jahr wurden beim Wettbewerb Wolfgang Millendorfer mit dem Jury-Preis und Thomas Hofer mit dem Publikumspreis ausgezeichnet – mehr dazu in Textfunken: „Grado“ und „wos scheiß mi denn i“ als Gewinner.