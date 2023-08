„ABBA-Fieber“: 180.900 sahen „Mamma Mia“

Sämtliche Vorstellungen des Musicals waren restlos ausverkauft. Man wollte grundsätzlich 100.000 erreichen. Zwischenzeitlich sei das Ziel aufgrund des großen Erfolges von „West Side Story“ auf 108.000 gestiegen. "Dann ist auf einmal eine Welle auf uns zu gerollt und im Endeffekt haben wir 108.900 Besucherinnen und Besucher erreicht.

„My Fair Lady“ zu Gast in Mörbisch

Nach der letzten Aufführung am Sonntag geht der Blick jetzt bereits auf das kommende Jahr. 2024 wird in Mörbisch „My Fair Lady“ gespielt. Man traue sich nächstes Jahr sehr viel. „My Fair Lady“ erscheine im neuen Gewand. Das Musical sei aktueller denn je. "Klar ist, wenn jemand keine Ausbildung hat und seine Sprache nicht beherrscht, bleibt er ein Mensch zweiter Klasse und dieses Problem hatte Eliza Doolittle bereits vor 150 Jahren. Auch heuer hätten Milliarden Menschen auf der Welt noch immer dieses Problem, so Haider. Es sei kein altes, verstaubtes Stück, sondern aktueller denn je.

„Wir haben jetzt bereits und das ist unglaublich, exakt 20.000 Karten für nächstes Jahr verkauft und 42.000 Karten reserviert. Das heißt, 62.000 Menschen, das hat es noch nie gegeben, haben bereits signalisiert, dass sie nächstes Jahr kommen. Da kann man als Intendant nur glücklich sein“, so Haider. Geplant sind 20 Vorstellungen, beginnend mit der Premiere am 11. Juli 2024 bis 17. August 2024 – mehr dazu in Mörbisch: „My Fair Lady“ im neuen Gewand.