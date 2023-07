„Mamma Mia“ in Mörbisch: ABBA zum Mitsingen

Große Stimmen, Unterhaltung vom Feinsten und ABBA-Hits werden in Mörbisch von Anfang bis zum Schluss geboten. Alleine beim Bühnenbild hat man das Gefühl, mitten in einem griechischen Dorf zu sitzen.

Singen und Tanzen auf Santorin

Bühnenbildner Walter Vogelweider hat die malerische Insel Santorin als Vorlage genommen und nachgebaut. „Die Herausforderung ist eigentlich die Kreativität, die einen anspornt. Grundsätzlich ist das jetzt hier mein sechstes Bühnenbild es geht mir ganz gut damit. Ich habe mehr Probleme damit, dass ich es auf das Stück konzentrieren muss, damit man vom Stück noch etwas mitkriegt und nicht alles zumacht. Ich könnte noch mehr machen, weil es einfach Spaß macht“, so Vogelweider.

Darsteller überzeugen stimmlich und schauspielerisch

Spaß strahlen auch die Darstellerinnen und Darsteller aus, die nicht nur stimmlich, sondern auch schauspielerisch punkten. Vor allem Bettina Mönch in ihrer Rolle als Donna war herausragend. Regisseur Andreas Gergen möchte in seiner Inszenierung nicht den Film „Mamma Mia“ kopieren. Er möchte eigene Töne und Ideen finden und den Darstellerinnen und Darstellern ihren „eigenen Ton überlassen“. „Dass sie die Figuren aus sich heraus selber entwickeln und nicht imitieren“, so Gergen.

„Mamma Mia“ Song

Standing Ovations & singendes Publikum

Spätestens als zum Schluss der ABBA-Hit Waterloo gesungen und der Text zum Mitsingen eingeblendet wurde, konnte das Publikum nicht mehr stillsitzen. Intendant Alfons Haider zeigte mit der Premiere zufrieden. „Die Leute haben getobt. Dass es 16 Minuten Applaus gegeben hat, ist einzigartig in Mörbisch, wurde mir gesagt. Der Bundespräsident hat den ganzen Abend mitgetanzt. Es ist ein Ausnahme-Musical, weil es ein Wohlfühl-Musical ist. Wir leben in einer Zeit, in der man sich freut, wenn man einmal zwei Stunden abschalten kann und noch jede dieser Melodien mitsingen kann“, sagte Haider. Bis 20. August ist „Mamma Mia“ auf der Seebühne Mörbisch zu sehen, die bei den elf Zusatzvorstellungen gibt es noch Möglichkeiten, Karten zu kaufen.

Promis feiern in Mörbisch

Auch zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und High Society sind Donnerstagabend zur Premiere des Musicals „Mamma Mia“ zu den Seefestspielen in Mörbisch gekommen – mehr dazu in „Mamma Mia“-Premiere: Die Gäste und Promis.