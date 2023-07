„Mamma Mia“-Premiere: Die Gäste und Promis

Die Liste der prominenten Gäste aus der Politik ist lang: Bundeskanzler Alexander Van der Bellen ist ebenso nach Mörbisch gekommen wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, EU-Kommissar Johannes Hahn, die beiden Minister Gerald Karner und Martin Polaschek sowie Alt-Landeshauptmann Hans Niessl. Auch diverse Botschafter aus Ländern wie Italien, Ukraine und Israel haben sich die Premiere von „Mamma Mia“ nicht nehmen lassen.

Ebenfalls unter den Premierengästen: Der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser sowie General Robert Brieger und Ex-US-Botschafterin Helene von Damm. Aus Kultur und High Society sind unter anderem folgende prominente Gesichter gekommen: Opernsänger Clemens Unterreiner, Haydn-Konservatorium-Direktor Gerhard Krammer, Oper im Steinbruch-Intendant Daniel Serafin sowie sein Vater Harald Serafin, Sänger Waterloo mit Gattin Andrea, und nicht zuletzt Baulöwe und Privatfernsehstar Richard Lugner.

ABBA-Musical als Publikumsmagnet

Dass man auf der Seebühne Mörbisch heuer auf „Mamma Mia“ setzt, hat beim Publikum rasch großen Anklang gefunden. Anfang Mai waren sämtliche Tickets ausverkauft – mehr dazu in „Mamma Mia“ in Mörbisch ausverkauft. Das Musical „Mamma Mia“ beinhaltet 22 Hits der legendären schwedischen Band ABBA.

Die Seebühne verwandelt sich bis zum 19. August in Griechenland. Auf 3.600 Quadratmetern gibt es u.a. neben Häusern einen Strand, eine Taverne, eine Bar und einen Hafen. Man bediene sich der typischen Architektur und den Farben Weiß und Blau der Insel Santorin. Regie bei Mamma Mia führt Andreas Gergen. Er inszenierte bereits 2016 in Mörbisch die Operette „Viktoria und ihr Husar“. Mit der Größe der Bühne ist Gergen also bestens vertraut. Die Proben begannen Anfang Juni.