Kultur

Weitere „Mamma Mia“-Vorstellungen geplant

Nachdem das Musical „Mamma Mia“ bei den Seefestspielen Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ausverkauft ist, werden weitere Vorstellungen eingeschoben. Am 23. Juli und am 7. August gibt es Zusatzvorstellungen. Das wurde am Mittwoch angekündigt.