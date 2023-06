„Mamma Mia“: Proben in griechischer Kulisse

Das Musical „Mamma Mia“ mit den Hits von ABBA besticht mit Charme, Witz, Tempo und einfühlsamen Momenten. Erzählt wird die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer Tochter Sophie. Letztere möchte das Geheimnis um ihren Vater lüften und lädt zu ihrer bevorstehenden Hochzeit drei potenzielle Väter ein. Damit beginnt ein turbulentes, mitreißendes Musical. „‚Mamma Mia‘ ist eine romantische Komödie und die ABBA-Songs sind sehr geschickt eingebaut. Es ist ja eine Compilation Show, ein Jukebox-Musical, man kann sagen, ‚Mamma Mia‘ ist die Mutter aller Compilation-Shows“, so Regisseur Andreas Gergen.

Proben rund um die Uhr

Das Wetter ist zwar momentan etwas wechselhaft, aber dennoch wird unermüdlich geprobt. Alle Darstellerinnen seien motiviert und froh und es füge sich jetzt ein Puzzlestück mit dem anderen zusammen, so Generalintendant Alfons Haider.

„Im Moment sind die Reihen noch leer, ich kann mir kaum vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn alle Plätze besetzt sind. Es wird ja jeden Abend tatsächlich ausverkauft sein – ein irrsinniges Gefühl. Für mich ist es sowieso traumhaft hier zu sein, weil ich mich hier so wohlfühle. Die Weite des Sees und der Landschaft tut mir gut, ich finde es richtig magisch, muss ich sagen“, sagte Bettina Mönch, sie spielt „Donna“.

Proben für „Mamma Mia“ in Mörbisch

Überdimensionale Discokugel bei der Show

Auch hinter der Bühne wird eifrig gearbeitet. Es entsteht gerade die überdimensionale Discokugel. Sie wird sich bei den Vorstellungen in alle Richtungen drehen, während das Ensemble von „Mamma Mia“ um sie tanzt, singt und spielt. „Man muss wirklich bei den Proben die Technik miteinbeziehen, weil da sitzt jemand in der Konstruktion und muss die Kugel drehen, sie muss gerade bleiben, und wir können das nicht mit Motoren ausgleichen, sondern, das muss per Hand gemacht werden“, so Bühnenbildner Walter Vogelweider. Auf der Seebühne Mörbisch stehen damit allen Mitwirkenden intensive und spannende Tage bevor.