Mörbisch: „My Fair Lady“ im neuen Gewand

Monatelang wurde überlegt und verhandelt, nun ist es fix: Kommendes Jahr wird in Mörbisch das Musical „My Fair Lady“ gespielt. „Wir werden es modernisieren. Es wird in eine heutige Fassung gebracht, ohne dass man es vergewaltigt oder mit Brutalität ändert. Die Geschichte bleibt die Gleiche. Denn das Problem – wenn man keine Bildung hat und eine Sprache nicht beherrscht, dass man dann im Leben als Zweiter dasteht – das ist ja heute genau so da wie vor 50 oder 100 Jahren“, so Generalintendant Alfons Haider.

„My Fair Lady“ war schon einmal in Mörbisch zu sehen, 2009 unter der Intendanz von Harald Serafin. Es war damals der erste Ausflug des Festivals ins Genre Musical. Für nächstes Jahr wird das Stück ins Heute verlegt, und zwar musikalisch von Christian Frank und textlich von Johannes Glück. Es ist somit eine Uraufführung und erstmals in der Geschichte der Seefestspiele eine Eigenproduktion. Die Rolle von Prof. Higgins wird Musicalstar Mark Seibert singen.

„Professor Higgins ist jetzt eine neue Schublade für mich, also nicht nur altersmäßig. Normalerweise wird er ein bisschen älter besetzt, als ich das jetzt bin. Da ist noch ein bisschen Zeit für mich, in die Rolle hineinzuwachsen. Aber es ist eine große Herausforderung für mich“, so Musicalsänger Mark Seibert. Der Kartenverkauf für „My Fair Lady – das Musical“ bei den Seefestspielen Mörbisch im Sommer 2024 startet kommenden Montag.