„Mamma Mia“ in Mörbisch ausverkauft

Knapp 164.000 Karten für „Mamma Mia“ bei den Seefestspielen Mörbisch sind bereits verkauft und das, mehr als zwei Monate vor der Premiere. Dabei wurden bereits vor Wochen zusätzliche Vorstellungen zu den ursprünglich geplanten eingeschoben – mehr dazu in Run auf Karten von „Mamma Mia!“.

Kartenverkauf für Zusatzvorstellung läuft bereits

Man sei begeistert, denn es sei der größte Vertrauensbeweis, den es gebe, dass 164.000 Menschen nicht auf Kritiken oder Empfehlungen anderer warten würden, so Alfons Haider, Generalintendant für Musiktheater im Burgenland. Angesichts dieses Vorab-Erfolges sei es mit Müh und Not gelungen, noch eine weitere Zusatzvorstellung am 20. August einzuschieben, der Online-Verkauf dafür lauft bereits.

Man sei nach den Zahlen des vergangenen Jahres natürlich überrascht, dass die Zahl zu diesem Zeitpunkt bereits doppelt so hoch sei. Man habe mit einem Zuwachs gerechnet, da es ein populäres Stück sei. Um das Maximum auszureizen, gebe es nun eine letzte Zusatzvorstellung, mit der man das Ziel 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen werde, so Landeshauptmann und Kulturrefernt Hans Peter Doskozil (SPÖ). Premiere hat das Musical „Mamma Mia“ am 13. Juli bei den Seefestspielen Mörbisch.