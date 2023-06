Künstler Walter Schmögner ist 80

Walter Schmögner hat seinen 80. Geburtstag schon ordentlich gefeiert, wie er selbst sagt. Sein fortgeschrittenes Alter lässt ihn aber eher kalt. Vergänglichkeit ist eines seiner Lebensthemen. „Meine ersten Federzeichnungen haben sich schon mit dem Tod beschäftigt. Das ist das Wesentliche, dass man sich damit philosophisch beschäftigt. Ich habe eigentlich keine Angst vor dem Tod. Ganz eigenartig. Das ist mir völlig wurscht“, so Schmögner.

Große Themen mit Humor nehmen

Es gehe um die Liebe, um den Tod und um die Vergänglichkeit, so Schmögner. Auch diese großen Themen nimmt Walter Schmögner seit jeher mit Humor. Zur Aufbewahrung seiner sterblichen Überreste hat er eine Urne in Form eines Hundes gestaltet. Sie wird derzeit in einer Ausstellung in Wien gezeigt. „Man kann damit spazieren gehen. Also, wenn ich nicht mehr bin, gehen hoffentlich junge Freundinnen und Freunde mit dem Urnen-Hund spazieren“, sagte Schmögner.

Zurzeit beschäftigen Walter Schmögner Ausstellungen in Wien, Graz, Güssing und Salzburg. Zu sehen sind ein Überblick über das Werk, aber auch aktuelle Arbeiten.

„Bin entsetzt über den vorherrschenden Egoismus“

Von Altersmilde keine Spur. Schmögner reagiert mit heiligem Zorn auf die Themen der Zeit. „Vorweg möchte ich einmal sagen, dass ich entsetzt bin über den Egoismus, der vorherrscht. Das ist auch in die Politik hineingekommen. Jeder will nur sein Geld verdienen und scheißt auf die Natur. Das ist für mich so ärgerlich und ich bin auch hier im südlichen Burgenland mit dieser Monokultur Mais konfrontiert. Der Boden ist tot, vergiftet und es wird nur mit neuen Düngemitteln versucht, das ganze Werkl aufrechtzuerhalten“, so Schmögner.

Walter Schmögner möchte auch in Zukunft trotz seines fortgeschrittenen Alters weitermachen und arbeiten. An die Pension denkt er nicht. „Ich bin kein Pensionist. Ich werde bis zu meinem Tod weiterarbeiten“, sagte Schmögner.