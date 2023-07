Vitasek neuer Kultursommer-Intendant

Vitasek galt als persönlicher Wunschkandidat von Frank Hoffmann für dessen Nachfolge. Ab sofort soll er den Güssinger Kultursommer in die Zukunft führen. Mit ihm wurde laut dem Land Burgenland ein Vertrag über die Dauer von fünf Jahren geschlossen. Vitasek ist seit einiger Zeit auch Wahlsüdburgenländer.

Vitasek: „Der Region etwas zurückgeben“

„Schon vor der Pandemie hat mich Frank Hoffmann gefragt, ob ich seine Arbeit fortsetzen wolle. Damals kam das für mich noch nicht infrage. Ich habe meinen Wohnsitz im Südburgenland ja deswegen gewählt, weil ich mich erholen wollte, und nicht unbedingt um zu arbeiten. Aber jetzt, wo ich meinen Lebensmittelpunkt immer mehr hierher verlege, möchte ich dieser wunderschönen Region, die mich so liebevoll aufgenommen hat, auch etwas zurückgeben“, sagte Vitasek.

ORF/Ulla Csenar

Die nächsten Jahre bis zur Fertigstellung des Kulturzentrums sollen eine Art Übergangsphase sein. Dabei soll es einen Schwerpunkt mit Satire und Kabarett geben, der sich dann auch langfristig etablieren soll. „Mir schwebt fürs Erste eine Burgenland-All-Stars-Gala vor. Mit Namen wie zum Beispiel Lukas Resetarits, Christof Spörk, Thomas Stipsits oder Eva Maria Marold, die gemeinsam oder auch einzeln auftreten sollen“, so Vitasek. Zudem soll auch die Fußball-WM in Verbindung mit Kabarett gebracht werden.

Doskozil: „Im Sinne Frank Hoffmanns weiterführen“

Mit Vitasek habe man einen würdigen Nachfolger für Frank Hoffmann gefunden, sagte Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ). Hoffmann verstarb im Sommer 2022 – mehr dazu in Schauspieler Frank Hoffmann ist tot. „Mit Andreas Vitasek tritt eine international und national ausgezeichnete und äußerst beliebte Künstlerpersönlichkeit in die Fußstapfen von Frank Hoffmann. Ich bin mir sicher, er wird den Güssinger Kultursommer voller Respekt, Professionalität und Leidenschaft im Sinn Frank Hoffmanns weiterleben und entwickeln“, so Doskozil.