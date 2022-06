Schauspieler Frank Hoffmann ist tot

In Dresden geboren, zog es Frank Hoffmann früh nach Österreich. Ab 1967 war er Ensemblemitglied des Burgtheaters und häufig auf der Bühne zu sehen. Nationale Bekanntheit erreichte Hoffmann mit der ORF Sendung „Trailer“, in der er fast 20 Jahre lang die neuesten Kino-Filme vorstellte. Hoffmann lieh seine unverwechselbare Stimme auch diversen Werbespots und Hörbüchern und er moderierte auch Radiosendungen auf Ö3 und bis zuletzt auf Ö1 die „Ö1 Jazznacht“.

Er war ein großer Jazzkenner und -liebhaber und dafür wurde er am Samstag von der Joe Zawinul Foundation mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Den Preis nahm seine Tochter Daniela Hoffmann entgegen.

Verliebt ins Südburgenland

Vor mehr als 20 Jahren verliebte sich Hoffmann ins Südburgenland, wo er Initiator und Intendant des Güssinger Kultursommers wurde und ein altes Bauernhaus in Großmürbisch kaufte. Frank Hoffmann galt als Familienmensch und hatte sich mit karitativen Projekten stets für die gute Sache eingesetzt. Die österreichische Film- und Theaterszene verliert mit Frank Hoffmann einen ganz großen seiner Zeit.

Doskozil erschüttert und tief betroffen

Erschüttert und tief betroffen zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vom Ableben Frank Hoffmanns. „Österreich und das Burgenland verlieren eine der größten Persönlichkeiten ihres Kulturlebens – einen Mann vieler Eigenschaften, der nach einer großen internationalen Karriere für viele wertvolle Jahre das Burgenland zum Mittelpunkt seines Wirkens gemacht hat. Wir sind dankbar für alles, was dieser großartige Mensch und facettenreiche Künstler für unser Bundesland getan hat“, so Doskozil in einer Aussendung.

Tief betroffen vom Tod Hoffmanns ist auch Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ). Frank Hoffmann habe Unglaubliches für die Kultur im Südburgenland geleistet. „Die ganze Region ist durch sein Wirken zu neuem Leben erwacht“, so Dunst, die auch SPÖ-Bezirksvorsitzende in Güssing ist.