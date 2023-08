Premiere von „Kinky Boots“ abgesagt

Aufgrund der starken Regenfälle und Überflutungen im Bezirk muss die Premiere abgesagt werden – mehr dazu in Überflutungen im Landessüden. Ersatztermin für die ausgefallene Vorstellung ist der 20. August. Ob am Samstag gespielt werden kann, steht noch nicht fest.

Vorstellung in Kobersdorf verschoben

Aufgrund der unsicheren Wetterlage wird auch die heutige Vorstellung bei den Schlossspielen Kobersdorf auf kommenden Sonntag verschoben. Die Aufführung von Ferdinand Raimunds. „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ am 6. August wird von ORF III für die Sendereihe Erlebnis Bühne aufgezeichnet. Die Karten für die am Freitag geplante Vorstellung können gegen Karten für die Aufführung am Sonntag umgetauscht werden.