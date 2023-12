Schauspieler Andy Hallwaxx verstorben

Er hat gern betont, dass er gelernter Friseur war. Doch dann ist Andy Hallwaxx in die Welt des Theaters eingetaucht – als Schauspieler, Regisseur und Theaterautor. Er hat im Volkstheater in Wien gewirkt, an der Wiener Staatsoper und an verschiedenen Bühnen in Deutschland. Er hat lange Jahre Theater für Kinder gemacht und auch seine eigene Theatertruppe gehabt. „Andy war einfach immer am Punkt und hat, ich sage einmal nach dem Nestroy’schen Prinzip, für alle Menschen Theaterkunst schaffen können“, so Schauspielkollege Martin Weinek.

„Das reißt ein Loch in die Theaterlandschaft“

Im Burgenland ist Andy Hallwaxx bei den Kobersdorfer Schlossspielen aufgetreten, zuletzt 2022 als Herr Rosenblatt im „Bockerer“ – mehr dazu in 98,5 Prozent Auslastung beim „Bockerer“ . Beim Uhudler Landestheater hat er fünfmal für Regie und Buch verantwortlich gezeichnet. Heuer im Sommer bei „Lache Bajazzo!“ auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach hat er noch mit Martin Weinek zusammengearbeitet – mehr dazu in Standing Ovations für „Lache Bajazzo!“.

„Es war immer hoch konzentriert, hoch anstrengend und zum Schluss immer glücklich. Also wir sind immer zu dem Resultat gekommen, das wir wollten. Es war hochprofessionell. Das reißt ein richtiges Loch in die Theaterlandschaft“, so Weinek. Sein Lebenspartner ist vor einigen Jahren gestorben, nun ist Andy Hallwaxx mit nur 56 Jahren nachgefolgt.

Doskozil tief betroffen

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich tief betroffen vom Ableben des Schaupielers und Regisseurs. „Erst vor wenigen Monaten konnte Andy Hallwaxx als Regisseur auf Schloss Tabor eine umjubelte Premiere feiern. Mit seiner Vielseitigkeit in seinem Schaffen als Schauspieler und Regisseur wird er der heimischen Theaterszene sehr fehlen. Meine Anteilnahme und mein aufrichtiges Mitgefühl gelten besonders seinen Angehörigen und allen Menschen, die Andy Hallwaxx nahe standen", so Doskozil.