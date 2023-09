Standing Ovations für „Lache Bajazzo!“

Regisseur Andy Hallwaxx und Eva Weinek haben die tragische Oper „Der Bajazzo“ von Ruggiero Leoncavallo bearbeitet, daraus eine Komödie gemacht und diese mit vielen italienischen Schlagern gespickt – eine Neuinterpretation, die beim Publikum sehr gut ankam.

Gehörnter Ehemann sorgt für Lacher

Martin Weinek ist der Intendant des Uhudler Landestheaters und spielt auch den eifersüchtigen Ehemann in „Lache Bajazzo!“. Als er in dieser Rolle seine Frau in flagranti erwischt, hat das viel Situationskomik zur Folge. Eifersucht, Seitensprung, Rache – diese Themen, die das Leben der Wanderbühnen-Truppe bestimmen, wiederholen sich auch in dem Stück, das sie aufführt.

Die Komödie „Lache Bajazzo!“ wird an den kommenden zwei Wochenenden gespielt – bis 10. September.