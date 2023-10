Martina Parker: Mord auf dem Adventmarkt

ORF-Star Barabara Karlich moderierte die Buchpräsentation von Parkers neuem Krimi und las auch daraus vor. Christbaum und Weihnachsbäckerei gaben dabei schon einen eindeutigen Hinweis auf den Inhalt des Krimis. Es gehe diesmal darum, dass der Bürgermeister bei der Eröffnung eines burgenländischen Adventmarktes tot unter dem Christbaum liege, erzählte Parker.

Lesung aus Parkers neuem Krimi

„Oma Hilda“ im Zentrum

In ihren Büchern sei immer eine Figur die treibende Kraft und die Lieblingsfigur heiße „Oma Hilda“. „Das ist die Figur, die man entweder kennt oder selber ist“, so die Autorin: „Es ist so eine rechthaberische, besserwisserische, aber sehr, sehr gescheite und lustige Frau.“

Keine Frau für Geheimnisse

Ihre Ideen kämen ihr durch Sätze von Menschen, sagte Parker. Wenn jemand etwas Lustiges sage, schreibe sie sich den Satz auf und frage immer, ob man ihr den Schatz schenke. „Ich sage: Erzähl ihr nichts, weil Du landest im nächsten Krimi“, meinte Karlich lachend. Ihr Publikum bei der Lesung in Stinatz schätzte diese „Realitätsnähe“. „Was sie erzählt, treffen wir da ja jeden Tag auf der Straße“, sagte etwa Michaela Resetarits.

