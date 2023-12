Jahresrückblick auf „filmreifes“ 2023

Und unter dem Motto „ein filmreifes Jahr“ steht daher der ORF Burgenland Jahresrückblick, am Montag ab 20:15 Uhr in ORF 2 Burgenland. Schauplatz der Sendung ist, dem Motto entsprechend, ein Kinocenter in Parndorf. „Wir haben den Kinosaal, Kinoleinwand und auch das Foyer – das alles wird mitspielen. So werden wir die Themen des Jahresrückblicks im Kino an verschiedenen Schauplätzen umsetzen. Ich denke, es wird ein spannender Jahresrückblick“, sagte Sendungskoordinator Andreas Riedl.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Vom Heimatfilm bis zum Polit-Thriller

Die redaktionelle Arbeit gleiche ein wenig dem bunten Mix der Kinolandschaft, so ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger. „Das geht von beschaulichen Heimatfilmen, wo alles gut ausgeht und wir einfach auch die Schönheiten des Burgenlandes im Mittelpunkt hatten, bis hin zum Thriller im Politikbereich. Es gibt manches mit Happy End, einige Dinge aber auch mit Open End. Ich sage einmal, das Jahr ist vorbei, aber Fortsetzung folgt“, so Schneeberger.

In den Hauptrollen beim diesjährigen Jahresrückblick: die beiden „Burgenland heute“-Moderatoren Raphaela Pint und Martin Ganster. Sie bringen die Highlights 2023 noch einmal zurück auf die Leinwand – gemeinsam mit „Dancing Star“ und Gastronomin Eveline Eselböck und dem Kabarettisten und Kultursommer Güssing Intendanten Andreas Vitasek.