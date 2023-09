„Herbstgold“ feiert die Sehnsucht

Rachlin bestritt das Eröffnungskonzert mit dem Chamber Orchestra of Europe im Schloss Esterhazy in Eisenstadt. „Das auf der Bühne mit so einem unfassbar großartigen Orchester erleben zu dürfen, das ist ein Geschenk und dafür bin ich unglaublich dankbar und in großer Demut“, meinte der Künstler nach dem Auftritt.

Ausschnitt „Herbstgold“-Eröffnungskonzert

Der geschichtsträchtige Haydnsaal wird bei „Herbstgold“ zum Erlebnisraum für Oper, Orchester- und Kammerkonzerte, ergänzt durch Jazz, Gesang und Weltmusik sowie literarisch-musikalische Programme: wie zum Beispiel ein Abend mit Hollywood-Legende George Hamilton oder ein Konzert von Stargeigerin Vilde Frang mit Freunden. Insgesamt 13 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, das Festival dauert bis zum 24. September – mehr dazu in Herbstgold 2023: Im Zeichen der Sehnsucht.