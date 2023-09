Herbstgold 2023: Im Zeichen der Sehnsucht

Bei der heurigen Ausgabe von Herbstgold wird die Sehnsucht in all ihren Facetten gefeiert. „Die Kunst entsteht, entstand und wird immer entstehen aus bestimmten Sehnsüchten. Mich hat dieses Thema immer fasziniert“, erklärte Intendant, Stargeiger und Dirigent Rachlin.

ORF

Auftritt von George Hamilton

Ein Höhepunkt des Festivals wird der Auftritt von Hollywood-Legende George Hamilton sein. Beim Abend „Lisztomania“ wird er als Erzähler durchs Programm führen. „Ich habe George Hamilton schon oft gesehen und persönlich kennenlernen dürfen. So ist das Projekt entstanden“, so Rachlin. Fortgesetzt wird beim Festival auch die Tradition der halbszenischen Oper. Heuer mit Joseph Haydns Frühwerk „Acide“, unter der Regie von Cornelius Obonya und Carolin Pienkos.

Orchesterkonzert, Kammermusik, Jazzabend

Große Orchesterkonzerte erwarten das Publikum ebenfalls. Am Eröffnungsabend am 13. September wird das „Chamber Orchestra of Europe“ mit Dirigent und Solist Julian Rachlin zu hören sein. Die Filarmonica della Scala wird am 24. September gastieren.

ORF

Ihr Debüt im Haydnsaal wird die Geigerin Vilde Frang beim Kammermusikabend mit Freunden geben. Dazu stehen auch diesmal wieder Streichqartett-Abende, sowie ein Auftritt mit dem Pianisten Krill Gerstein auf dem Programm. Kontraste zur Klassik bilden ein Jazzabend, Weltmusik mit dem Janoska-Ensemble sowie der Auftritt von Kabarettist Alfred Dorfer und Angelika Kirchschlager. Insgesamt sind für heuer 13 Veranstaltungen geplant.