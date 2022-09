Besucherrekord bei Herbstgold

Unter tosendem Applaus und vor ausverkauftem Haus ging das Festival Herbstgold 2022 zu Ende. An elf Spieltagen standen insgesamt 14 Veranstaltungen auf dem Programm: von Klassik und Weltmusik, über die erste Mozart Oper bis hin zu Kabarett. 6.500 Besucherinnen und Besucher bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 1.000, sagte Esterhazy-Generaldirektor Stefan Ottruby. Man sei sehr glücklich und habe im Vergleich zum Vorjahr, als Julian Rachlin als künstlerischer Leiter begonnen habe und man auch schon sehr erfolgreich gewesen sei, noch einmal um gute 20 Prozent zugelegt.

Rachlin: Funke endgültig übergesprungen

Mit Hollywood-Schauspieler John Malkovich, Startenor Juan Diego Florez, dem Chamber Orchestra of Europe oder dem Orchester der Mailänder Scala gelang es Rachlin, Weltstars nach Eisenstadt zu holen. Das Programm und die Künstlerinnen und Künstler, die zu Herbstgold gekommen seien, seien keine Selbstverständlichkeit, so Rachlin. Ein Höhepunkt habe den anderen gejagt, fast jedes Konzert sei ausverkauft gewesen. Man solle auf das Festival lokal wirklich stolz sein. Er glaube, dass dieses Jahr dieser Funke endgültig übergesprungen sei, so Rachlin.

Am Programm für das nächste Herbstgold-Festival wird bereits gearbeitet. Fest steht jetzt schon, dass das Orchester der Mailänder Scala auch 2023 im Haydnsaal gastieren wird.