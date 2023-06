Nova Rock: Gaudi trotz Gatsch

Das große Chaos blieb am ersten Tag trotz des intensiven Regens dieses Mal aus. Am Donnerstag hat der Regen dann aber doch seine Spuren hinterlassen. Der Stimmung unter den Festivalgästen dürfte das keinen Abbruch getan haben. „Nova Rock war doch noch nie ohne Schlamm, das gehört dazu. Das kauft man mit ein“, so ein treuer Festivalbesucher aus Deutschland.

Gute Laune unter den Festivalbesuchern am zweiten Festivaltag

Campen im Gatsch gehört zum Festival also wie die Butter aufs Brot. Auf dem Festivalgelände sind Gummistiefel zu sehen, so weit das Auge reicht. Was für viele neben dem Zelt nicht fehlen darf: Ein Pavillon. Beim Rundgang am Campingplatz stößt man dabei auf durchaus interessante Varianten. Dass die Gatsch-Partie in den kommenden Tagen wohl weitergehen wird, nimmt man am Gelände des Nova Rock recht unbekümmert zur Kenntnis.