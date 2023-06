Verkehr

Nova Rock: Erste Staus bei Anreise

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat am Dienstagvormittag die Anreise zum Nova Rock begonnen. Zahlreiche Besucher strömten schon einen Tag vor Beginn zum Festivalgelände Pannonia Fields, was auch bereits zu ersten Staus führte.