Carmen: „Viel Action, viel Feuer, viel Leben“

Zum ersten Mal sind im Steinbruch St. Margarethen sechs große Drehbühnen im Einsatz. Sie öffnen sich zu spanischen Plätzen – vor der Tabakfabrik oder der Stierkampfarena. 100 Darstellende werden auf der Bühne die dramatische Geschichte von Carmen erzählen. Mit der Inszenierung begebe man sich einerseits in die 1930er-Jahre des Spanischen Bürgerkriegs und andererseits zu einem großen Filmset in den 1950er Jahren, so Serafin: „Also Opulenz im wahrsten Sinne des Wortes.“

Joyce El-Khoury: Ein Traum wird wahr

Carmen ist freiheitsliebend und selbstbewusst – eine Fabrikarbeiterin, die dem Torero und dem Soldaten den Kopf verdreht, und dafür letztlich mit dem Leben bezahlt. Regisseur Arnaud Bernard zeige sie aggressiver als gewöhnlich, sagte Joyce El-Khoury. Für die kanadisch-libanesische Sängerin wird mit dem Rollendebüt als Carmen ein Traum wahr. Sie habe diese Partie immer schon singen wollen.

Serafin: Ein Hit nach dem anderen

Im Tonstudio gleich neben der Bühne wird der italienische Dirigent Valerio Galli das große Opernorchester leiten und es wird nun in der letzten Woche besonders intensiv geprobt. Musikalisch gesehen sei die Oper ein Hit nach dem anderen, betonte Serafin. Die Musik von Georges Bizet mache letztlich aus, warum „Carmen“ weltweit geliebt werde.