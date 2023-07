Umjubelter „Alpenkönig“ in Kobersdorf

Im romantisch-komischen Zauberspiel geht es um Selbsterkenntnis: Der Alpenkönig führt Rappelkopf radikal vor Augen, wie dieser seiner Familie und seinen Dienstboten das Leben mit seinem Grant schwer macht. Er zwingt den Gutsbesitzer, in sein eigenes Spiegelbild zu schauen. Diese Geschichte erzählt Michael Gampe mit Witz und einer stimmungsvollen musikalischen Umrahmung. So richtig Fahrt nimmt die Inszenierung mit dem Zusammentreffen zwischen Rappelkopf und seinem Ebenbild in der zweiten Hälfte auf.

Paraderolle für Böck

Der Rappelkopf ist eine Paraderolle für Wolfgang Böck, in der er auch in der diesjährigen Inszenierung der Schlossspiele Kobersdorf das Publikum überzeugt. Auch Böcks Team war der Meinung, dass Böck die Rolle des Rappelkopfs auf den Leib geschneidert ist: „Sie haben gesagt, das ist passend für dich, du spielst den alten Grantscherben. Und ich konnte nichts dagegen sagen“, scherzte der Intendant vor der Premiere.

Sowohl schauspielerisch als auch gesanglich überzeugte Johanna Bertl als Rappelkopfs Tochter Malchen. Gerhard Kasal gab den Alpenkönig geheimnisvoll und als Doppelgänger des „Menschenfeinds“ emotions- und energiegeladen. Für viele Lacher sorgt Alexander Jagsch als Diener Habakuk, dessen Leben sich nur darum zu drehen scheint, dass er zwei Jahre in Paris war.

Viele Promis bei der Premiere

Böck war am Premierenabend dann auch sowohl als Schauspieler, als auch als Intendant zufrieden. Die Premiere war ausverkauft, wie immer waren auch viele Prominente aus Kunst, Politik und Wirtschaft unter den Gästen: etwa Komponist und Dirigent Christian Kolonovits, die Brüder Kutrowatz, Autorin Martina Parker, Opernsänger Clemens Unterreiner, Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt und auch die Spitze der burgenländischen Landespolitik.

Böck hofft auf „volle Hütte“

Der Kartenvorverkauf für heuer laufe gut, so Böck. Die derzeitige Auslastung liegt bei mehr als 75 Prozent, insgesamt stehen bis zum 30. Juli noch 16 Vorstellungen regulär auf dem Programm. Böck hofft darauf, dass es noch einen Schub geben wird, „sodass wir dann, so hoffe ich zumindest, wieder dort landen werden, wo wir in den letzten Jahren immer gelandet sind und so gut wie jedes Mal eine volle Hütte haben werden.“