90.000 Menschen sahen „Carmen“

Bei der Live-Übertragung im ORF III wurden insgesamt 348.000 Zuseherinnen und Zuseher erreicht, das sind rund 80.000 mehr als im Vorjahr. Intendant Daniel Serafin zeigte sich am Montag, am Tag nach der letzten Vorstellung, mit dem Andrang und der „abwechslungsreichen Neuinszenierung“ zufrieden. Er betonte mit „Carmen“ habe man an die „Erfolge der Vorjahre“ anknüpfen können.

„Gestern haben wir groß gefeiert, es war eine großartige Produktion mit vielen internationalen Ensemble-Mitgliedern. Jetzt gehen sie alle wieder in die Welt hinaus und vielleicht kann man den einen oder anderen wieder hier im Steinbruch sehen“, so Serafin im ORF Burgenland-Interview.

ORF

24 Vorstellungen

Das Ensemble rund um Joyce El-Khoury setzte diese Carmen-Inszenierung voller Leidenschaft um. Die Premiere musste aufgrund der Unwetter abgebrochen werden – das war aber die einzige Aufführung – mehr dazu in „Carmen“ überlebte: Premiere abgebrochen. „Ich bin stolz auf das gesamte Team, was hier in 24 Vorstellungen geschaffen wurde, ein wirklicher Traum ist hier in Erfüllung gegangen“, so Serafin.

Vorverkauf für „Aida“ bereits angelaufen

Im kommenden Jahr wird der Opernklassiker „Aida“ gezeigt. Thaddeus Strassberger – der in St. Margarethen schon die Turandot inszenierte – wird 2024 nicht nur Regie führen, sondern auch das Bühnenbild gestalten. Premiere von Giuseppe Verdis „Aida“ ist am 10. Juli 2024. Einige Besucher hätten sich bereits Tickets für „Aida“ gesichert. Der Vorverkauf sei gut angelaufen, eine Vorstellung könnte man bereits komplett füllen, meinte der Intendant: „Das ist die schönste Bestätigung für unsere Arbeit.“