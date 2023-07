Zusatzvorstellung vom „Alpenkönig“

In Ferdinand Raimunds Stück brilliert Wolfgang Böck in der Hauptrolle als Menschenfeind Rappelkopf – Umjubelter „Alpenkönig“ in Kobersdorf. Die Zusatzvorstellung am 4. August wird außerdem von ORF III aufgezeichnet. Der Ausstrahlungstermin ist noch nicht fixiert. Insgesamt werden nun bei den Schlossspielen Kobersdorf 17 Vorstellungen gespielt.