Jubiläumsausstellung ist Geschichte

Bis 17.00 Uhr ist die Ausstellung „Wir sind 100“ auf Burg Schlaining am Samstag noch zu sehen. Die Jubiläumsschau haben in den vergangenen zwei Jahren 100.000 Menschen besucht. Am Freitagabend fand die offizielle Finissage mit zahlreichen Ehrengästen und Vertretern des Landes statt.

Neue Ausstellung soll im Frühjahr öffnen

„Jeder Burgenländer, der die Ausstellung besucht hat, hat das Burgenland auch erfahren können in all seinen Facetten. Eine geschichtliche Aufarbeitung, mit all seinen Traditionen, mit seinen Kulturen. Ich denke, man kann stolz darauf sein“, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Die Ausstellungsflächen in der Friedensburg sollen in den kommenden Monaten neu gestaltet und im Frühjahr 2024 wieder eröffnet. „Wir werden im Untergeschoss die burgenländische Geschichte aufbereiten und es wird auch ganz viel Raum für das Thema Frieden geben“, sagte die Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland Barbara Weißeisen-Halwax.

Neu ist auch, dass die Friedensburg Schlaining nun offiziell in den Verein der führenden Sehenswürdigkeiten Österreichs, der „Austrian Leading Sights“, aufgenommen wurde. „Wir haben sehr strenge Kriterien. Einerseits müssen mindestens 100.000 Besucher die Ausstellung besucht haben, anderseits muss eine große Zahl an qualitativen Kriterien erfüllt sein“, so Vorstandsmitglied Paul Blaguss. Als Erinnerung an „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“, gibt es einen Band, im Oberwarter Verlag „lex liszt 12“ erschienen, mit den 100 schönsten Objekten und Geschichten der Jubiläumsschau.