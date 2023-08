14.000 Menschen sahen den „Alpenkönig“

Sonntagbend fiel symbolisch zum letzten Mal der Vorhang von Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ im Schlosshof Kobersdorf. Insgesamt wurden 18 Abende mit fünf ausverkauften Vorstellungen gespielt, wobei eine Aufführung wegen Schlechtwetters knapp vor der Pause abgebrochen werden musste und eine zusätzliche Vorstellung die Spiel­zeit bis 6. August 2023 verlängerte – mehr dazu in Zusatzvorstellung vom „Alpenkönig“.

Reges Publikum bescherte den Schlossspielen Kobersdorf auch die traditionelle Oldtimer- und Bikerfahrt mit dem Intendanten zu den Vorstellungen.

Böcks Vertrag verlängert

Mit dem Stück „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ wurden in Kobersdorf zwei Jubiläen gefeiert: der 70. Geburtstag von Wolfgang Böck und seine 20-jährige Intendanz. Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) bezeichnet die Intendanz von Wolfgang Böck als „goldene Ära für die Kultur im Burgenland“. Sein Vertrag bei den Schlossspielen Kobersdorf wurde daher fünf Jahre verlängert.

Die Aufführung am vergangenen Sonntag wurde vom ORF aufgezeichnet, sie ist am 13. August in der Sendereihe „Erlebnis Bühne“ auf ORF III zu sehen. Welches Stück nächstes Jahr bei den Schlossspielen Kobersdorf gespielt wird, wird im September bekanntgegeben.