ORF-Journalistin Uschi Titz gestorben

Titz lebte in Apetlon und berichtete vorwiegend aus dem Bezirk Neusiedl am See. Uschi Titz war bekannt für ihre Reportagen über den Neusiedler See, die Landwirtschaft, aber auch viele Berichte über kirchliche Themen. Sie erhielt unter anderen Auszeichnungen auch den St. Martinsorden der Diözese Eisenstadt im Jahr 2009. Uschi Titz hinterlässt ihren Mann, eine Tochter und eine Enkeltochter.

ORF

Herics: Liebe Kollegin und engagierte Journalistin

„Wir haben nicht nur eine liebe Kollegin verloren, sondern auch eine unglaublich engagierte und kompetente Journalistin. Ihr Einsatz für das Burgenland wurde zu Recht mehrfach ausgezeichnet. Unsere Gedanken in diesen schweren Stunden sind bei ihren Angehörigen“, so ORF-Burgenland-Direktor Werner Herics zur Nachricht des Todes von Uschi Titz.

Schneeberger: Reporterin aus Leidenschaft

„Uschi war Reporterin aus Leidenschaft – ihr Journalistenherz brannte insbesondere für den Neusiedler See und den Seewinkel. Auch nach ihrer Pensionierung hielt sie Kontakt zum Landesstudio und die Redaktion des ORF Burgenland profitierte von ihrem Wissen und ihren vielen thematischen Hinweisen und Vorschlägen. Unser Beileid gilt ihrer Familie“, erklärte ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.

Hofmeister: Trauer um einen wundervollen Menschen

„Uschi Titz hatte auch nach ihrer Pensionierung einen fixen Platz im Herzen unseres Teams, wir trauern um einen wundervollen Menschen und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen“, sagte ORF-Burgenland-Programmchefin Ursula Hofmeister.