Kinky Boots: Im dritten Anlauf geglückt

Es ist eine absolute Österreich-Premiere und eine Erstaufführung die es seit vergangenem Wochenende auf Burg Güssing zu sehen gibt. Das Musical Kinky Boots basiert auf wahren Begebenheiten. Es geht dabei um eine untergehende Schuhfabrik, die kurz vor dem Zusperren ist. Mit eigens angefertigten Stiefeln für Drag-Queens möchte man das Geschäft aber retten. Die Musik zum Stück dabei von niemand geringerem als von Cindy Lauper, die mit Hits wie „Girls just wanna have fun“ Kult-Status erreicht hat.

Endlich in voller Länge gespielt

Das Stück ist lustig angelegt und klingt auch so, hat aber einen wirklich ernsten Hintergrund. Es geht darum, respektiert zu werden, egal wie man sein Leben führen möchte – und das spürte man auch bei der Premiere am Donnerstagabend. Das Publikum war begeistert von den Kinky Boots. Nach dem Wetterpech am vergangenen Wochenende, wo die Premiere am Freitag abgesagt werden musste – mehr dazu in Premiere von „Kinky Boots“ abgesagt – und man am Samstag nicht fertig spielen konnte, ging die Vorstellung am Donnerstag bei herrlichem Wetter in voller Länge über die Bühne.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

„Schön, dass wir das Ende finden konnten – und noch schöner, dass sie ihren Schlussapplaus bekommen haben“, sagte Regisseurin Marianne Resetarits. Es gebe Rollen, die würden dann irgendwo in der Mitte hängen bleiben und sich dann nicht auflösen – und das jetzt schon über die Generalprobe, die abgesagte Premiere und einer Vorstellung, die vorzeitig abgebrochen wurde. „Heute endlich durften alle Figuren bis zum Schluss gehen und sich ihren Applaus haben. Bei so einem tollen Ensemble, muss ich einmal Danke sagen, denn es ist wirklich grandios gewesen“, so Resetarits.

Kinky Boots läuft noch bis zum 20. August

Wenn eine Erstaufführung über die Bühne gehe, dann sei die Freude natürlich sehr groß, sagte Resetarits. Musical Güssing sei dafür bekannt, dass es Musicals aufführe, die vielleicht nicht so begeistern und vom Thema her schwieriger seien. „Es war uns dieses Mal ein Bedürfnis, dass wir etwas auf die Bühne stellen, was aktuell ist und die Gesellschaft kritisch betrachtet. Ein Stück, wo wir zeigen können, das wir keine Vorlage brauchen, sondern im Stande sind etwas Eigenes zu machen“, sagte Resetarits.

Zu sehen ist das Stück noch bis 20. August auf Burg Güssing. Die nächsten Vorstellungen finden an diesem Wochenende bis einschließlich Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr.