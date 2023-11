Der Schauspieler, Sänger, Intendant und Autor Adi Hirschal hat eine unglaubliche Karriere gemacht. Begonnen hat diese im zarten Alter von neun Jahren als Wiener Sängerknabe. „Ich habe nichts angestrebt, sondern mir ist wahnsinnig viel passiert und ich staune immer darüber, was alles stattgefunden hat. Und dann denke ich über das ‚Warum?‘ nach. Wahrscheinlich, weil ich von klein auf Qualität schauen musste.“

Schauspieler Adi Hirschal ist 75

Tevje für ihn „große, tragende Rolle“

Hirschal schlüpft seit Jahrzehnten in viele Rollen, eine hat es ihm aber besonders angetan, der Tevje, der Milchmann, in dem Musical Anatevka, wo er seine Leidenschaften Singen und Spielen verbinden konnte. Da habe er alles spielen können, „alle Seelenspiele, die man überhaupt nur entwickeln kann“, so Hirschal. „Das war eine wirklich spannende, große, tragende Rolle“. Und Hirschal wird nicht müde, demnächst plant er eine neue CD mit eigenen Liedern aufzunehmen, Konzerte zu geben und im Sommer wieder in Laxenburg auf der Bühne zu stehen.