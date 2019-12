Jahresrückblick: Kultur 2019

Mit Mozarts „Die Zauberflöte“ gelang der Oper im Steinbruch nach einjähriger Pause ein erfolgreiches Comeback. Die Idee von Regieduo Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, die Rolle des Papageno nicht mit einem Opernsänger sondern mit einem Schauspieler zu besetzen, sorgte für Aufsehen. Max Simonischek als Papageno polarisierte – mehr dazu in „Die Zauberflöte“ als aufwendiges Märchen. Das Gesamtprodukt hat dem Publikum und den Kritikern gefallen – die Zauberflöte im Steinbruch St. Margarethen erreicht eine Auslastung von 93 Prozent.

Gut gelaufen ist die Saison auch bei den Seefestspielen Mörbisch. Franz Lehars Operette „Das Land des Lächelns“ fand großen Anklang beim Publikum. Insgesamt 120.000 Zuseher kamen zur Operette „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehar, das bedeutet eine Auslastung von 80 Prozent – mehr dazu in 120.000 Besucher im „Land des Lächelns“.

Erfolgreiche TV-Übertragungen

Sowohl die Premiere von Lehars „Das Land des Lächelns“, als auch jene von Mozarts Zauberflöte wurden im ORF live übertragen. Ermöglicht wurde das durch eine Kooperation zwischen Land, ORF und den Esterhazy Betrieben. Durchschnittlich 180.000 Fernsehzuschauer in St. Margarethen und 367.000 in Mörbisch sind eine beeindruckende Bilanz – Festspiele: ORF überträgt Mörbisch und St. Margarethen live. Der burgenländische Kultursommer konnte eine wirtschaftliche und kulturell positive Bilanz ziehen – Positive Bilanz nach Kultursommer.

Die Nestroyposse „Das Mädl aus der Vorstadt“ lockte mehr als 14.000 Besucher zu den Schlossspielen Kobersdorf, das entspricht einer Auslastung von 99 Prozent – mehr dazu in Kobersdorf: Positive Festspielbilanz.

Güssing als Theaterhochburg

Beim Theatersommer Parndorf wurde auf dem Kirchenplatz die Zauberposse „Der Verschwender“ von Ferdinand Raimund gespielt. und vor der barocken Fassade von Schloss Kittsee wird Georges Bizets Oper „Carmen“ gespielt. Beim Festival „jOPERA“ auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach stand eine Opern-Rarität auf den Spielplan: „Martha“, ein Werk des deutschen Komponisten Friedrich von Flotow.

Güssing war heuer die Theaterhochburg des Südburgenlandes: Bei den Güssinger Burgspielen stand das Stück „In 80 Tagen um die Welt“ am Programm, beim Güssinger Kultursommer die Komödie „Wie man Hasen jagt“ von Georges Feydeau – mehr dazu in Premiere für „Wie man Hasen jagt“. Das Musical Güssing feierte den 25.Geburtstag, dieses Jahr wurde „Aida“ aus der Feder von Elton John aufgeführt – Vorhang auf für „Aida“ bei Musical Güssing. Auf der Burg wurde das Kindermusical „Dornröschen“ gespielt.

Miriam Kutrowatz im Interview Der 22-jährigen Sopranistin wird eine große Karriere vorausgesagt. Sie stellt sich den Fragen von Redakteurin Silvia Freudensprung-Schöll.

Herbstgold im Zeichen der Grenzöffnung 1989

Bei „Burg Forchtenstein Fantastisch“ war zum bereits 23. Mal Burgmaus Forfel unterwegs – mehr dazu in Ferien mit Forfel: „Forchtenstein Fantastisch“. Das Kinderfestival war ebenso ein kultureller Fixpunkt im Burgenland wie das Kammermusikfest Lockenhaus, OrgeLockenhaus, das Liszt Festival in Raiding, die Halbturner Schlosskonzerte und der Klangfrühling Schlaining.

Das Herbstgold-Festival stand heuer unter dem Motto „Über alle Grenzen“ und nahm Bezug auf die offizielle Grenzöffnung zwischen Österreich und Ungarn am 11. September 1989. 8.200 Menschen besuchten die Konzerte – mehr dazu in „Herbstgold“ sprengt musikalische Grenzen, „Grenzenloses“ Herbstgoldfestival in Eisenstadt und 8.000 Besucher beim „Herbstgold“-Festival.

Die Nickelsdorfer Konfrontationen, das Musikfest für freie und experimentelle Musik, feierte den 40.Geburtstag – mehr dazu in 40 Jahre Festival „Konfrontationen“. Das legendäre Musik-Festival „Picture On“ in Bildein fand heuer bereits zum 20. Mal statt – „picture on“-Festival feiert 20 Jahre.

Nova Rock als Festival-Zugpferd

Unangefochtener Publikumsmagnet war das Nova Rock in Nickelsdorf, eines der größten Musikfestivals in Österreich mit 220.000 Besuchern – mehr dazu in Nova Rock – heiße Tage für Bands und Fans und Nova Rock: Hitzeschlacht für 220.000 Fans. Der Forchtensteiner Ewald Tatar veranstaltete mit seiner Firma Barracuda Music das Nova Rock, die Schlossparkkonzerte oder auch Konzerte im Steinbruch St. Margarethen. Anfang Dezember wurde bekanntgegeben, dass der deutsche Ticketkonzertn CTS Eventim 71 Prozent von Barracuda kauft – mehr dazu in Nova Rock: Deutsche übernehmen Mehrheit.

Für Überraschung sorgte die Bestellung von Barbara Weißeisen-Halwax zur obersten Kulturmanagerin des Landes. Die 41-jährige Agrarökonomin leitet seit 1. November die neu gegründeten Kulturbetriebe Burgenland – mehr dazu in Weißeisen-Halwax neue Kulturmanagerin.

Burgenländer auf der Buchmesse

Das Land Burgenland kaufte Schloss Tabor und die Synagoge Kobersdorf – mehr dazu in Land kauft Schloss Tabor und Land kauft Synagoge Kobersdorf. In Mattersburg wurde mit dem Abbruch des Kulturzentrums begonnen, die Bauarbeiten werden bis Herbst 2021 dauern – mehr dazu in KUZ Mattersburg: Abrissarbeiten haben begonnen. Das Offene Haus Oberwart feierte heuer den 30.Geburtstag, das Literaturhaus in Mattersburg den 25.Geburtstag – mehr dazu in 25 Jahre Literaturhaus Mattersburg.

Der Literaturpreis des Landes ging 2019 an die Marzerin Johanna Sebauer. Dass die burgenländische Literaturszene sehr lebendig ist, wurde aufgrund zahlreicher Neuerscheinungen auch heuer wieder ersichtlich. So präsentierten viele Autorinnen und Autoren ihre neuen Bücher auf der Buch Wien – mehr dazu in Burgenland auf Buchmesse in Wien.

Textfunken für Liedtexte

Mit dem Energie Burgenland-Literaturpreise wurden Eva Schreiber, Julia Lückl, Raoul Eisele und Franz Fabianits geehrt – mehr dazu in Literatur: Schreiber und Eisele ausgezeichnet. Beim ORF-Burgenland-Literaturwettbewerb Textfunken wurden dieses Mal Liedtexte gesucht. Der Publikumspreis ging an Liedermacher Max Schabl aus Pilgersdorf, der Preis der Jury an Manfred Welzl aus Rehgraben – mehr dazu in „Textfunken“: Welzl und Schabl gewinnen.

Alle drei Jahre werden die Landeskulturpreise vergeben. Ausgezeichnet wurden heuer Maler Sepp Laubner und posthum Keramiker Robert Schneider – er ist im April verstorben – Musikpädagoge und Dirigent Wolfgang Lentsch, Hans Lunzer vom burgenländischen Volksbildungswerk, Historiker Günther Stefanits, Volkskundlerin Clara Prickler, Autor Stefan Horvath und der langjährige Seefestspiele-Mörbisch-Intendant Harald Serafin – mehr dazu in Kulturpreise des Landes vergeben.

Tony Wegas auf der Bühne

Architekt Nikolaus Gartner aus Neusiedl am See wurde mit dem Fred-Sinowatz-Wissenschaftspreis ausgezeichnet, die Künstlerin Christina Lag-Schröckenstein aus Winden am See bekam den Förderpreis der bildenden Kunst. Die Wimpassingerin Ulrike Mayer – bekannt als „Die Mayerin“ – konnte bei den Amadeus Music Awards die Kategorie „Schlager und Volksmusik“ für sich entscheiden.

Erfolgreich gelaufen ist auch das neue Stück der Theaterinitiative Burgenland im Offenen Haus Oberwart. Autorin Katharina Tiwald hat „Caruso – I did it my Wegas“ geschrieben. Tony Wegas verkörperte darin Opernstar Enrico Caruso, der auf sein Leben zurückblickt – OHO: Tony Wegas als „Caruso“.

Kunstsymposium in Oslip

Das Motto des 19. Kunstsymposiums „eu-art-network“ in der Cselley Mühle in Oslip lautete „Ich bin nicht, was ich bin…“. Künstlerinnen und Künstler begaben sich auf die Suche nach Zugängen zum Thema Identität – mehr dazu in Oslip: Kunstsymposium in Cselley Mühle und Auf der Suche nach der Identität.

Seit 20 Jahren gibt es die ORF-Lange Nacht der Museen, im Burgenland nützten die Kulturaktion heuer mehr als 7.500 Besucher – mehr dazu in Mehr als 7.500 Besucher bei „Langer Nacht“. Die heimischen Museen und Galerien boten auch 2019 ein vielfältiges Programm an, der Esterhazy-Stiftung wurde die große Ehre zuteil, Exponate aus ihrer Schatzkammer im Metropolitan Museum in New York auszustellen – Esterhazy Schätze in New York zu sehen.

Abschiede und runde Geburtstage

Der ehemalige ORF-Burgenland-Intendant Karl Hofer wurde heuer 90 Jahre alt. Er gilt als einer der Väter des Eisenstädter Landesstudios. Fria Elfen feierte ihren 85. Geburtstag, der ORF widmete ihr eine Ausstellung. Künstlerin Uta Peyrer wurde 80, ebenso der Dirigent Wolfgang Lentsch. Die Schriftstellerin Jutta Treiber und Maler Sepp Laubner feierten heuer ihren 70er.

Von einigen renommierten Künstlern hieß es 2019 Abschied nehmen: Komponist Otto Strobl starb mit 91 Jahren – mehr dazu in , der Siglesser Landschaftskünstler Heinz Bruckschwaiger mit 75. Der Bildhauer, Keramiker und Mitbegründer der Cselley Mühle, Robert Schneider starb im 70. Lebensjahr.

Verstorben: Wegbereiter Gerald Mader

Weiters verstarben Maler Edgar Schenk mit 86, die Schauspielerinnen Maria Urban mit 89 und Brigitte Swoboda mit 76 – mehr dazu in Schauspielerin Maria Urban verstorben und Brigitte Swoboda gestorben. Musiker Stefan „Pisti“ Horvath wurde 69 Jahre alt, Mundartdichterin Anny Polster 95 Jahre – mehr dazu in Mundartdichterin Anny Polster gestorben.

Autor Hubert Hutfless ist im Alter von 54 gestorben – mehr dazu in Autor Hubert Hutfless gestorben. Gerald Mader, ehemaliger Kulturlandesrat und Gründer der Friedensuniversität Schlaining, verstarb mit 93 Jahren – mehr dazu in Friedensburg-Gründer Gerald Mader ist tot. Am 23.Dezember ist der international renommierte Bildhauer Wander Bertoni im Alter von 94 verstorben – mehr dazu in Bildhauer Wander Bertoni verstorben.