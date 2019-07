Wolfgang Amadeus Mozarts beliebte Oper wird unter der Regie von Cornelius Obonya und Carolin Pienkos zu einem opulenten Singspiel, das mit viel Witz und Liebe zum Detail inszeniert ist. Bei der Premiere beeindruckten die Sängerinnen und Sänger – besonders Koloratursopranistin Danae Kontora, die – scheinbar mühelos in luftiger Höhe auf einer riesigen blauen Kugel stehend – die „Arie der Königin der Nacht“ singt.

Der Vogelfänger stellt sich vor Für Schauspieler Max Simonischek ist die Rolle des Papageno „eine große Herausforderung“.

Anarchischer Papageno

In der Rolle des Papageno ist Schauspieler Max Simonischek zu sehen – und zu hören. Er meisterte die ungewohnte Rolle als Sänger sympathisch und mit viel Tempo. „Der Papageno bewegt sich so anarchisch durch diese Zauberflöte, durch das Stück – so wie ich mich als Schauspieler recht anarchisch durch die Noten kämpfe von Mozart“, so Simonischek.

Wandelbarer Wolkenstrudel

Das Bühnenbild von Raimund Bauer bietet den imposanten Rahmen für die fantastische Handlung: Eine 20 Meter hohe Konstruktion aus unzähligen weißen Kugeln symbolisiert einen „himmlischen Wolkenstrudel“, der sich mittels spektakulärer LED-Lichtspiele unter anderem in lodernde Flammen oder riesige Meereswellen verwandelt. Eine überdimensionale Dohle wacht über das Geschehen. Opulenter Kontrast dazu sind Gianluca Falaschis farbenprächtige Kostüme. „Die Zauberflöte“ ist im Steinbruch St. Margarethen noch bis 17. August zu sehen.