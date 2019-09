Das Jubiläum feiert das Literaturhaus Mattersburg am kommenden Samstag mit einer Literaturschiffahrt mit Daniel Wisser. Der Mittelburgenländer ist Träger des Österreichischen Buchpreises 2018. Am Sonntag findet auch eine Literaturschifffahrt statt – mit Nadine Schneider und Marko Dinic – „Leinen los“ heißt es um 11.00 Uhr beim Seebad Mörbisch.

Der ungarische Schriftsteller György Dalos war 1994 bei der Eröffnung des Literaturhauses der erste literarische Gast. Und die Ausrichtung gen Osten sollte auch Programm bleiben. Grenzüberschreitend, den Blick auf Mittel- und Osteuropa gerichtet, setzt das Literaturhaus Mattersburg seit 25 Jahren Standards für eine lebendige Kulturszene im ländlichen Raum. Gegenwartsliteratur aus dem Burgenland und den Nachbarregionen, die Sprache der Minderheiten, Migration und Integration sind Themen des unabhängigen Vereins.

Mehr als nur Lesungen

Literaturnobelpreisträger Imre Kertesz, Peter Esterhazy, Terezia Mora, Sibylle Lewitscharoff, Christoph Ransmayr, Wolf Haas, Julian Schutting, Marlene Streeruwitz oder Barbara Zeman – sie alle waren in Mattersburg zu Gast. Neben klassischen Lesungen kamen im Laufe der Jahre auch Veranstaltungen wie Poetry-Slams, Diskussionen über die Literaturszene, Ausflüge in Seniorenheime und Literaturschifffahrten dazu. Der literarische Nachwuchs wird in Schreibworkshops gefördert.

Das Literaturhaus zählt 4.300 Besucherinnen und Besucher bei 100 Veranstaltungen pro Jahr. Teil des Literaturhauses ist auch eine öffentliche Bücherei mit rund 10.000 Büchern. Das Angebot wird gerne wahrgenommen, es gibt 14.000 Entlehnungen jährlich. Der Verein wird von Barbara Mayer geleitet, Teil des engagierten Teams des Literaturhauses sind Sabrina Hergovich und Andrea Holzinger. 2021 soll das Literaturhaus Mattersburg wieder über ausreichend Platz verfügen und in das umgebaute Kulturzentrum Mattersburg ziehen.