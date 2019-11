Polster wurde für ihre literarische Tätigkeit unter anderem mit „Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich“ ausgezeichnet. Die 95-Jährige starb am Allerheiligen-Tag im Haus St. Martin in Eisenstadt. Das Begräbnis findet am kommenden Mittwoch in Polsters Heimatgemeinde Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) statt.