„Das Mädl aus der Vorstadt“ ist auch 178 Jahre nach seiner Uraufführung ein Publikumshit. Die Kobersdorf-Inszenierung von Regisseurin Beverly Blankenship mit Publikumslieblingen wie Wolf Bachofner, Katharina Stemberger, Karl Ferdinand Kratzl oder Wolfgang Böck gefiel scheinbar dem Publikum.

Besucherauslastung von 99 Prozent

14.233 Besucher kamen zur Produktion „Das Mädl aus der Vorstadt“ in den Schlosshof Kobersdorf. Das entspricht einer Besucherauslastung von 99 Prozent. 15 Vorstellungen waren ausverkauft, zwei ebenfalls ausverkaufte Vorstellungen mussten wegen Regens abgesagt werden, eine zusätzliche Vorstellung verlängerte die Spielzeit bis zum 2. August.

ORF

Beliebt waren auch die traditionelle Bikertour und die Oldtimerfahrt mit Intendant Wolfgang Böck zu den Schlossspielen Kobersdorf. An der Bikertour nahmen 77 Motorräder teil, an der Oldtimmerfahrt 114 Autos. Bei einer Bilanzsumme von ca. 820.000,- Euro rechnet das Festival dieses Jahr mit einer Eigendeckungsquote von mehr als 70 Prozent. Die Entscheidung, welches Stück nächstes Jahr bei den Schlossspielen Kobersdorf gespielt wird, fällt in den nächsten Wochen.