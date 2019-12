Nova Rock: Deutsche übernehmen Mehrheit

Die Transaktion wurde nun von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt, wie es in einer Aussendung von Dienstag hieß – mehr dazu in Tatar bestätigt geplante Barracuda-Übernahme. „Ich sehe das nicht als Verkauf, sondern als absolut sinnvolle Partnerschaft für beide Seiten“, so Tatar.

Tatar bleibt Geschäftsführer

Der Konzertmarkt habe sich seit dem Jahr 2015 sehr stark verändert. Internationale Player seien auf den Markt gekommen, begründete Tatar die Teilübernahme im Interview mit dem ORF Burgenland. „Wir waren bis dato das einzige unabhängige österreichische Unternehmen. Nur, es wird mitunter von Jahr zu Jahr schwerer, gegen solche Riesen anzutreten, und da war es für uns wichtig, einen starken Partner zu finden“, sagte Tatar.

Ewald Tatar im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteurin Sonja Varga

Für die Konzertbesucher werde sich nichts ändern. „Es wird sich gar nichts ändern, weder bei den Ticketpreisen noch bei den Konzerten. Es läuft alles so wie gehabt weiter. Es verändert sich nichts an der Personalsituation, es verändert sich nichts bei den Verantwortlichkeiten. Ich habe mich zehn Jahre gebunden, das war mitunter eine Bedingung von CTS Eventim, damit ich die Geschäftsführung der Barracuda Holding weiterführe“, so Tatar. Barracuda Music beschäftigt laut Tatar derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

CTS: „Marktposition in Österreich stärken“

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim, sagte: „Wir wollen Künstlern nicht nur ein leistungsstarkes Ticketing, sondern auch internationale Tourneemöglichkeiten anbieten. Unsere Marktposition in Österreich zu stärken ist deshalb ein naheliegender Schritt. Barracuda zählt zu den kreativsten Konzertveranstaltern Europas und ergänzt das Portfolio unseres Veranstalternetzwerks Eventim Live hervorragend.“

In Österreich ist Eventim etwa bereits mit dem Ticketservice Oeticket.com präsent. Barracuda Music mit Sitz in Mattersburg wurde 2004 gegründet und bündelt die Aktivitäten einiger unabhängiger Konzertpromoter, darunter die Veranstalter der Festivals Electric Love, FM4 Frequency und Nova Rock.

CTS Eventim hatte seine Veranstalteraktivitäten im März dieses Jahres in der neuen Einheit Eventim Live gebündelt. Das Netzwerk umfasst nunmehr 29 Promoter, die jährlich mehr als 30 Festivals und rund 5.000 Live-Events mit zehn Millionen Besuchern in zwölf Ländern organisieren, wie es in der Aussendung hieß.

250 Millionen Tickets im Vorjahr

2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme von CTS Eventim vermarktet. Zur Eventim-Gruppe gehören Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Lucca Summer. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen renommierte Veranstaltungsstätten wie die Berliner Waldbühne und das Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KG ist seit 2000 börsennotiert, im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern den Angaben zufolge einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Für Veranstaltungen von Barracuda Music wurden im vergangenen Geschäftsjahr mehr als eine Million Tickets verkauft.