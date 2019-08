Jedes Jahr, steht in Oslip ein gesellschaftlich relevantes Thema im Vordergrund. Kurator und Mitinitiator Wolfgang Horvath erklärte, wie es zu Auswahl kommt. „Es sind Reaktionen auf Dinge, die man aufnimmt – was so in der Luft liegt. Ich finde es wichtig, dass man über die Kunst solche Dinge transportiert“, so Horvath.

Ziel des Projekts ist es, ein Netzwerk innerhalb von Europa zu schaffen. Die Künstlerinnen und Künstler kommen unter anderem aus den Bereichen klassische Malerei, Fotografie und Bildhauerei. „Die ganze Kunstszene ist männlich dominiert – diesmal ist es gelungen, dass wir mehr Frauen haben als Männer“, so Horvath.

Tag der offenen Fenster

Auch Performer sind vertreten. Am 25. August – dem „Tag der offenen Fenster“ – können die Künstler auch persönlich kennengelernt werden. „Die offenen Fenster sind sehr zu empfehlen. Man kann den Künstlern über die Schulter schauen, man kann fragen, was immer man will – das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man sonst vielleicht nicht die Gelegenheit hat, mit Künstlern zu kommunizieren“, so Obfrau und Malerin Elke Mischling.

Finanziert wird das Projekt vom Land Burgenland und von Sponsorinnen und Sponsoren. Auch von der Gemeinde Oslip wurde das Projekt laut Bürgermeister Stefan Bubich von Beginn an unterstützt. „Ich glaube, es ist auch für die ganze Gemeinde eine Bereicherung. Ich freue mich schon darauf, wenn man den Künstlern über die Schulter blicken kann und auf die Ergebnisse ihrer Arbeiten“, so Bubich. Die Kunstwerke werden von 31. August bis 15. September in der Cselley Mühle in Oslip ausgestellt.