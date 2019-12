Kultur

„Textfunken“: Welzl und Schabl gewinnen

Es war ein spannender Mittwochabend im ORF Landesstudio in Eisenstadt. Im Rahmen des Funksalons wurden die Gewinner unseres Literaturwettbewerbes „Textfunken“ bekanntgegeben. Der Jurypreis ging an Manfred Welzl, der Publikumspreis an Max Schabl.