Der Künstlerische Direktor der Seefestspiele Mörbisch, Peter Edelmann, ist mit der abgelaufenen Saison zufrieden. Es sei von Anfang an ein gelungenes Festspieljahr gewesen. Die etwas mehr als 120.000 Besucher auf der Seebühne seien in etwa das Level vom letzten Jahr mit der „Gräfin Mariza“. Das sei durchwegs sehr, sehr gut und man habe auch die Premiere in Kooperation mit dem ORF live übertragen und da seien mehr als 360.000 dabei gewesen. Wenn man das dazurechne, könne man nur glücklich sein, so Edelmann.

Mitten in Vorbereitungen für „West Side Story“

Die Vorbereitungen haben schon lange begonnen. „Ich arbeite eigentlich gleichzeitig an drei Produktionen“, so Edelmann. Jetzt werde natürlich vehement an der „West Side Story“ gearbeitet, man sei gerade mit dem Bühnenbild beschäftigt und auch die Kostüme würden gerade entworfen. Anfang September gebe es dann Auditions in Wien. Bernsteins Musical „West Side Story“ wird nächstes Jahr zum ersten Mal auf der Seebühne gespielt. „Wir holen New York wirklich an den Neusiedler See“, versprach Edelmann.