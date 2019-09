Die 41-jährige Weisseisen-Halwax war bisher im Landesdienst als Referatsleiterin für Koordination und ländliche Entwicklung tätig. Sie ist gebürtige Tirolerin und wohnt in Mörbisch. Sie übernimmt ihre neue Funktion ab 1. November. Sie freue sich, dass sie im Auswahlprozess durch ihr Know-how, ihre Expertise und durch Fachwissen überzeugt habe, so die Kulturmanagerin. Und sie freue sich die Kultur-Betriebe Burgenland in einem starken Team weiterzuentwickeln, zu stärken und neu zu strukturieren und mit einem Blick von außen zu befruchten. Der interimistische Kulturmanager Dietmar Posteiner wird Prokurist der Kulturbetriebe Burgenland.

ORF

Im November des Vorjahres hatte das Land die Zusammenlegung der beiden Gesellschaften Kulturbetriebe Burgenland GmbH und Festspielbetriebe Burgenland GesmbH zur KBB bekanntgegeben. Als einzige Kulturgesellschaft des Landes verantwortet die KBB sämtliche Kulturfestival-Veranstaltungen in Mörbisch, Kobersdorf und Raiding, weiters alle Kulturzentren des Burgenlandes sowie die Landesmuseen und die Landesgalerie – mehr dazu in Posteiner neuer Kulturmanager.