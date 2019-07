Die Literatur nahm bei Hubert Hutfless einen großen Stellenwert ein – als Buchhändler und als Autor. Er schrieb Gedichte und Geschichten für Anthologien und Literaturzeitschriften. 2013 erschien sein erster Gedichtband „papier gesungen“ in der Edition lex liszt 12. Im Herbst werden dort seine Prosaminiaturen „Schneider fliegt. Eine Geschichte in 145 absurden Versuchen“ veröffentlicht. Für seine Lyrik wurde Hutfless im Jahr 2015 mit dem Energie Burgenland Literaturpreis ausgezeichnet.

K.B.K. – Kultur.Bildung.Kunst

Seine Liebe zur Poesie und seinen Sinn für Humor zeigte er als Teil der Gruppe „Die singenden Poeten“ bei den Beckenbodenlesungen in Baumgarten (Bezirk Mattersburg). Hutfless war Mitglied des Kulturvereines „Sauerampfer“ in Bad Sauerbrunn und „Club Poesie“ in Wiener Neustadt und zeichnete sich durch soziales Engagement in verschiedenen Vereinen aus. Hubert Hutfless wurde 1964 geboren, er wurde 54 Jahre alt, hinterlässt eine Frau und einen Sohn.

„Das Kulturland Burgenland verliert eine wertvolle und vielseitige Persönlichkeit. Wir werden ihn aber nicht nur wegen seines kulturellen Engagements und Schaffens, sondern auch wegen seiner menschlichen Größe, seinem sozialen Engagement vermissen“, zeigte sich Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) betroffen vom überraschenden Ableben von Hubert Hutfless. „Mein Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden den Angehörigen von Hubert Hutfless“, so der Landeshauptmann.