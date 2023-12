2023: Viele Erfolge und ein Paukenschlag

Es war ein Paukenschlag zu Beginn des Jahres 2023: Milletich zog sich nach nur 15 Monaten im Amt als ÖFB-Präsident zurück – mehr dazu in ÖFB-Präsident Milletich zurückgetreten. Eine Inseraten-Affäre belastete ihn. Milletich bestritt zwar stets jegliche Vorwürfe, zog nach starkem öffentlichem Druck aber dennoch die Reißleine.

ORF

Sportlich hatte das aber keine Auswirkungen: Das Fußball-Nationalteam qualifizierte sich souverän für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

ORF

Pallitsch erster Burgenländer bei Leichtathletik-WM

Eine Qualifikation mit Geschichtswert schaffte Raphael Pallitsch: Er konnte als erster Burgenländer bei einer Leichtathletik Freiluft-Weltmeisterschaft antreten – mehr dazu in Erstmals Burgenländer bei Leichtathletik-WM. In Budapest lief der Oggauer zwar nicht ins Finale, dafür aber zu neuer persönlicher Bestleistung – mehr dazu in Leichtathletik-WM: Pallitsch mit persönlicher Bestleistung.

IJJF

Anna Fuhrmann Weltmeisterin im Jiu-Jitsu

Das Burgenland etabliert sich 2023 auch als als Jiu-Jitsu Land: Anna Fuhrmann holte ein goldenes Double. In der Mongolei gewann sie als erste Österreicherin im Fighting-Bewerb den Weltmeistertitel- mehr dazu in Gold und Bronze bei Jiu-Jitsu-WM. Obendrein wurde sie noch Europameisterin bei der EM in Zagreb – mehr dazu in Jiu-Jitsu-EM: Gold und Bronze für Fuhrmann-Schwestern. Schwester Lisa Fuhrmann und Julia Blawisch holten dazu bei beiden Großereignissen noch weitere Silber- und Bronzemedaillen. Aufgrund ihrer Erfolge ist Anna Fuhrmann auch als Burgenlands Sportlerin des Jahres nominiert.

ORF

Fleck ist „Special Olympics Sportler des Jahres“

Der Burgenländer Hans-Peter Fleck hat den Titel als Österreichs „Special Olympics Sportler des Jahres“ bereits in der Tasche: Er radelte bei den „Special Olympics World Games“ in Berlin zu Gold und Bronze und wurde deswegen auch mit der „Niki-Trophäe“ ausgezeichnet – mehr dazu in Burgenland holt so viele Medaillen wie kein anderes Bundesland und Special Olympics-Verband: „Sport als Elixier“.

ORF

Schach-Großmeister mit 19 Jahren

Eine der höchsten Auszeichnungen seiner Sportart erhielt 2023 der Schach-Spieler Dominik Horvath. Der Eisenstädter wurde mit nur 19 Jahren Schach-Großmeister. Horvath ist damit einer von nur 1.800 Großmeistern weltweit und der erste aus dem Burgenland – mehr dazu in Horvath: Sein Weg zum Schachgroßmeister.

Frank/Haberl sichern heimischen Olympia-Quotenplatz

Im Segeln holte die Neusiedlerin Tanja Frank das Olympia-Ticket für die Spiele in Paris kommmendes Jahr. Die Bronzemedaillengewinnerin von 2016 sicherte den heimischen Quotenplatz in der Nacra17-Klasse – gemeinsam mit Steuermann Lukas Haberl aus Oberösterreich. Ob Frank/Haberl oder am Ende doch das burgenländische Duo Laura Farese und Matthäus Zöchling in Paris antreten werden, entscheidet sich im Frühjahr.

Magere Herbstsaison für Trimmel

Ein Jahr mit gemischten Gefühlen geht für Fußball-Legionär Christopher Trimmel zu Ende. Nach dem sensationellen vierten Platz in der Vorsaison der deutschen Bundesliga läuft es für Trimmel und Union Berlin aktuell weniger gut. Die Berliner überwintern auf Rang 15 – Trimmel kommt nur noch selten zum Einsatz – mehr dazu in Schwierige Saison für Fußball-Legionäre.

Ähnlich verlief 2023 auch für die SV Oberwart. Nach dem fulminanten Meistertitel in der Burgenlandliga tun sich die Oberwarter in der Regionalliga schwer. Zur Winterpause steht man auf Platz 13. Auch Neusiedl und Draßburg sind zur Pause in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Alle drei Regionalliga-Teams kämpfen im Frühjahr also um den Klassenerhalt.

APA/TOBIAS STEINMAURER

Mädl im Hoch

Für das positive Ausrufezeichen im burgenländischen Fußball sorgte heuer Valentina Mädl. Die Mönchhoferin wurde mit St. Pölten Meister, sammelte erste Spielpraxis in der Champions League und traf für Österreichs Frauen U19-Team bei der Europameisterschaft – mehr dazu in Mädl schießt Österreich zum Gruppensieg.

Harry Langer

Basketball: Klepeisz mit Ulm deutscher Meister

Seinen Beitrag für eine sportliche Sensation in Deutschland leistete Basketballer Thomas Klepeisz. Der Güssinger wurde mit Ulm überraschend Meister. Klepeisz durfte dabei als Kapitän den ersten Meisterpokal der Vereinsgeschichte entgegennehmen – mehr dazu in Großer Wurf: 2023 für Klepeisz ein Volltreffer. Grund zum Jubeln gab es auch in Klepeisz’ Heimatstadt Güssing. Die Blackbirds wurden Meister in der zweiten Basketballliga.

Wieder internationale Erfolge für Nico Wiener

Auf seine Präzision ist Verlass: Bogenschütze Nico Wiener feierte auch 2023 internationale Erfolge. Der Schreibersdorfer wurde Europameister im Team- und im Mixed-Team Bewerb – mehr dazu in Zweimal EM-Gold für Nico Wiener.

ORF/Fabian Schneider

Erfolgreiche Grasski-Heim-WM

Im beschaulichen Rettenbach (Bezirk Oberwart) wurde Anfang August eine große Party gefeiert: Bei der Gras-Ski-Junioren-Weltmeisterschaft räumten die Lokalmatadorinnen Emma Eberhardt und Tina Hetfleisch gleich mehrfach ab. Eberhardt gewann eine, Hetfleisch gleich zwei Goldmedaillen – mehr dazu in Grasski-Junioren-WM: So viele Medaillen wie noch nie.

Sport-Jahresrückblick 2023

Abschied von burgenländischen Sport-Legenden

2023 hieß es aber auch Abschied nehmen: Der längjährige Präsident des burgenländischen Judo-Verbands Karl Karner starb im 82. Lebensjahr – mehr dazu in Judo: Ex-Präsident Karl Karner verstorben. Fußball-Trainerlegende Norbert Barisits verlor mit 66 Jahren den Kampf gegen Krebs – mehr dazu in Trainerlegende Norbert Barisits gestorben. SV-Mattersburg-Legende Thomas Wagner starb überraschend im Alter von 46 Jahren – mehr dazu in Ex-SVM-Stürmer Thomas Wagner gestorben.