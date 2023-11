Horvath: Sein Weg zum Schach-Großmeister

Bereits seit dem 13. Jahrhundert wird in Europa Schach gespielt. Die heute bekannten Regeln und Bewegungen der Figuren dürften seit etwa dem 15. Jahrhundert existieren. Schach zählt damit zu den ältesten und komplexesten Denksportarten der Welt und ist auch vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt.

In Österreich beherrscht das Spiel auf dem karierten Brett kaum einer so gut wie der 20-jährige Dominik Horvath. Der Eisenstädter darf sich seit Mitte Oktober als Schach-Großmeister bezeichnen. Das ist die höchste Auszeichnung, die es im Schachsport gibt. „Der Großmeister-Titel ist der höchste Titel, den ein Schachspieler erreichen kann. Es ist für viele das größte Ziel, das es gibt. Wenn man von einem Großmeister hört, dann weiß man, dass diese Person ein Experte ist“, so Dominik Horvath.

Besondere Auszeichnung

Mit nur 20 Jahren ist Dominik Horvath als erster Burgenländer Schach-Großmeister. Damit ist er auch der zweitjüngste Österreicher, dem das jemals gelang. Und das obwohl der Großmeister-Titel äußerst selten vergeben wird. Weltweit dürfen sich nur etwas mehr als 1.800 Menschen als Schach-Großmeister bezeichnen, bei rund 600 Millionen Schachspielerinnen und Spielern. Für den Großmeister-Titel müssen zahlreiche Anforderungen, wie eine gewisse Anzahl an Weltranglistenpunkten, Erfolge bei internationalen Turnieren und Siege gegen stärkere Spieler, erfüllt werden.

„Ich arbeite seit zehn Jahren an diesem Ziel, Großmeister zu werden. Es war ein sehr harter Weg, ich war oft schon davor aufzugeben, weil ich nahe dran war am Titel und es dann doch nicht geschafft habe. Aber jetzt bin ich einfach froh und glücklich, es endlich geschafft zu haben“, freut sich der 20-jährige Eisenstädter. 2019 machte Dominik Horvath erstmals österreichweit auf sich aufmerksam, als er als erster Österreicher einen WM-Titel in der U16-Klasse holte.

Weitere Ziele

Mehrere Stunden pro Tag verbringt Dominik Horvath vor dem Schachbrett. Als typischer Schachspieler will sich der 20-Jährige aber nicht bezeichnen: „Ich könnte mir ein Leben ohne Schach natürlich nicht vorstellen. Aber ich beschäftige mich nicht nur ausschließlich damit. Ich studiere Rechtswissenschaften, treffe mich mit Freunden und spiele auch gerne Tischtennis. Also ich bin jetzt nicht dieser klischeehafte Schachspieler, der den ganzen Tag vom Laptop sitzt und spielt.“

Trotz Großmeister-Titel betreibt Dominik Horvath das Schachspielen nicht professionell, verdient also nicht ausschließlich sein Geld damit. Nach Erhalt des größten Titels im Schachsport gehen dem Eisenstädter aber keineswegs die sportlichen Ziele aus. "Das nächste große Ziel in meiner Karriere ist in die Top-100 der Welt zu kommen. Das ist ein weiteres, großes Ziel und wird sicher etwas dauern, aber ich hoffe, dass ich es bald erreichen werde, so Dominik Horvath, der aktuell auf Platz 385 der Weltrangliste steht.