Schach-Olympiade: Erfolg für Dominik Horvath

Dominik Horvath spielte in Chennai im Süden Indiens mit drei österreichischen Großmeistern bei dieser Schach Olympiade. Am Dienstag siegte Österreich in der letzten Runde der Olympiade gegen Belgien mit 2,5 zu 1,5. Horvath war der einzige Österreicher, der seine Partie gewinnen konnte. Er steuerte damit den entscheidenden Punkt zum Sieg bei.

Nach dieser Olympiade könnte Dominik Horvath den Titel des Großmeisters erlangt haben. Diesen Titel vergibt der Schach-Weltverband FIDE auf Lebenszeit. Der 18-jährige Eisenstädter ist derzeit internationaler Meister, ein Titel der unter dem Großmeister angesiedelt ist. Horvath konnte bei der Olympiade drei Großmeister schlagen und könnte damit selbst den Großmeistertitel erreicht haben. Die Auswertung der Punkte liegt allerdings noch nicht vor.

Österreich mit gutem Turnier

Österreich beendet die Schach-Olympiade auf dem 23. Platz, der sehr hoch einzustufen ist. 188 Teams waren bei der Schach-Olympiade, dem bedeutendsten Mannschafts-Wettbewerb im Schach dabei. Den Titel sicherte sich Usbekistan.