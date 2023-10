Dominik Horvath ist Schach-Großmeister

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Seit zwölf Jahren jage ich dem Titel hinterher. Seitdem ich acht war, wollte ich immer schon ein Großmeister werden und heute habe ich es geschafft“, sagte Dominik Horvath nach seinem Erfolg im Interview mit dem ORF Burgenland. Horvath ist damit einer von aktuell nur zehn Schach-Großmeistern in Österreich. „Großmeister ist der höchste Titel, den man im Schach erreichen kann. Meiner Meinung nach ist es extrem schwierig, Großmeister zu werden. Ich brauchte zwölf Jahre. Einige schaffen es nie. Es gibt ungefähr nur 800 Großmeister auf der Welt und das sagt einfach schon die Schwierigkeit“, so der Eisenstädter.

In Topform

Nach der Matura konnte Dominik Horvath wieder mehr Fokus auf den Schachsport legen können. Das wirkte sich positiv auf sein Spiel aus. Er fühle sich in Topform, „ich denke, ich habe noch nie so gut gespielt wie jetzt.“ Dem neuen Großmeister Dominik Horvath steht nun ein dichtes Programm bevor. Neben seinem Einsatz kommendes Wochenende in der deutschen Bundesliga gibt es Anfang November mit der europäischen Teammeisterschaft noch ein ganz wichtiges Turnier. Dort wolle er mit dem österreichischen Nationalteam eine „super Platzierung“ zu erreichen.

Horvath holte in seiner Laufbahn schon Nachwuchs-Weltmeistertitel und zählt zu den Top-Fünf der österreichischen Rangliste. Nächstes großes Ziel: eine Top-100-Platzierung in der Weltrangliste.