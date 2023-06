Trainerlegende Norbert Barisits gestorben

Barisits führte in seiner Karriere drei Klubs in die 2. Bundesliga und damit in den Profi-Fußball: Untersiebenbrunn, Hartberg und ebenso den ASK Klingenbach im Jahr 1994. Auch den Linzer Traditionsverein LASK coachte Barisits in der zweithöchsten Spielklasse. Barisits stand bei mehr als 180 Zweitliga-Pflichtspielen an der Seitenlinie, und holte in seiner Karriere insgesamt 19 Meistertitel in diversen Ligen.

Norbert Barisits war ein Fußball-Besessener im besten Sinn des Wortes. Es gab keinen Verein, keinen Fußballer, zu dem der Siegendorfer nicht eine Geschichte erzählen konnte. Seine Laufbahn als Trainer ist eine lange Erfolgsgeschichte: Über 40 Jahre hat Barisits als Trainer gearbeitet, 19 Titel hat er in dieser Zeit gewonnen – vom burgenländischen Unterhaus bis in die Regionalliga. Mit Klingenbach schaffte er den Durchmarsch aus der 2. Liga Nord bis in die 2. Bundesliga. Erfolge im Burgenland feierte er auch mit Deutschkreutz, Stoob, Stinatz oder Sigleß.

ORF

Ein Engagement in der Bundesliga blieb ihm verwehrt. Als Nachwuchskoordinator war er für kurze Zeit bei der Wiener Austria tätig. Bei seinem letzten Klub Simmering wollte er unbedingt Titel Nummer 20 holen und in die Wiener Stadliga aufsteigen. Hier sind ihm die Corona-Pandemie und seine Krebserkrankung dazwischen gekommen. Gegen diese hat er bis zuletzt gekämpft. Vor knapp zwei Jahren meinte er im ORF Burgenland-Interview zu seiner Erkrankung. „Für mich war es ganz klar: Ich habe im Fußball kein Spiel vorzeitig beendet bzw. aufgegeben, und genau so habe ich das bei dieser Erkrankung gemacht“, so Barisits.

Doskozil und Dorner: Prägende Persönlichkeit

Betroffen vom Ableben Barisits zeigt sich in einer Aussendung Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Norbert Barisits hat sein Leben auf ganz besondere Weise dem Fußballsport gewidmet. Mit 19 Titeln, die er in seiner beeindruckenden Laufbahn mit den von ihm gecoachten Vereinen geholt hat, ist er im heimischen Fußball, dem er über Jahrzehnte so viel gegeben hat, zu einer Trainerlegende geworden", so Doskozil.

ORF

In einer Aussendung bezeichnet Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) Norbert Barisits als „eine der prägendsten Persönlichkeiten“ im burgenländischen Fußball. „Norbert Barisits hat dem rot-goldenen Fußball in den letzten vier Jahrzehnten seinen Stempel aufgedrückt wie kaum ein anderer“, so Dorner. Barisits habe „auch über unsere Landesgrenzen hinaus mit seiner Arbeit als Trainer für Furore gesorgt“, so Dorner.