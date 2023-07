Gold und Bronze bei Jiu-Jitsu- WM

Schon im Vorjahr konnte Anna Fuhrmann bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi sehr gute Leistungen abrufen. Fuhrmann holte dabei bereits die Bronzemedaille – mehr dazu in Bronze für Anna Fuhrmann bei Jiu-Jitsu-WM. Bei der heurigen WM in Ulan Bator in der Mongolei gelang ihr aber der ganz große Coup. Fuhrmann gelang es im Finale in der Klasse bis 48 Kilogramm die Kasachin Aigerim Toregozhina zu bezwingen. Damit ging die Goldmedaille ins Burgenland.

Blawisch holt Bronzemedaille ins Burgenland

Die Goldmedaille von Anna Fuhrmann war aber nicht das einzige Edelmetall, über das sich das Burgenland am Sonntag bei der Jiu-Jitsu-WM freuen durfte. Die Bruckneudorferin Julia Blawisch holte in der Klasse bis 70 Kilogramm die Bronzemedaille. Für Blawisch war es die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft in der allgemeinen Klasse. Bis vor kurzem kämpfte sie noch im U21-Bereich, wo sie, gemeinsam mit Anna Fuhrmanns Schwester Lisa, zur Weltspitze gehörte – mehr dazu in Jiu Jitsu: Burgenländerinnen an der Weltspitze.