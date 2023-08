Grasski-Junioren-WM: So viele Medaillen wie noch nie

Es war vor allem die WM von Tina Hetfleisch. Die junge Oberdorferin verabschiedete sich am Sonntag mit Silber im Riesentorlauf. Schon zuvor holte Hetfleisch Gold im Slalom und in der Superkombination und verließ ihre Heim-WM damit als zweifache Junioren-Weltmeisterin – mehr dazu in Erfreulicher Abschluss bei der Grasski-WM.

Jubel und Enttäuschung am letzten Tag

Sie habe nicht erwartet, dass es eine so erfolgreiche WM werden würde. Nach der ersten Goldmedaille sei der Druck abgefallen, eine zweite Goldmedaille habe sie nie erwartet und auch noch Silber am letzten Tag zu holen sei unbeschreiblich, so Hetfleisch.

Nicht ganz so erfreulich war das WM-Ende für Emma Eberhardt. Die Bernsteinerin wurde im Riesentorlauf und im Slalom Vierte und verpasste damit knapp das Podium. Als Trost blieb ihr aber die Goldmedaille im Super-G, gleich zu Beginn der WM – mehr dazu in Gold für Eberhardt bei Grasski-WM. „Über die Goldmedaille geht nichts mehr und daran werde ich mich auch ewig erinnern“, so Eberhardt.

„Veranstaltung war voller Erfolg“

Das Burgenland holte vier der zwölf österreichischen Medaillen. Ski Austria gewann in Rettenbach bis auf den Riesentorlauf der Herren jeden Bewerb. Bei jedem Rennen gab es zumindest einmal Edelmetall – so die erfreuliche Bilanz aus sportlicher Sicht. Und auch die Veranstalter vom Grasskizentrum Rettenbach resümieren zufrieden.

Von der Eröffnungsfeier bis hin zu den Bewerben und den Erfolgen der österreichischen Sportlerinnen und Sportler, könne man die Veranstaltung als absoluten Erfolg sehen, so der Obmann des Grasskizentrums Thomas Auer. Schon nächstes Jahr steht in Rettenbach mit dem Weltcupfinale die nächste Großveranstaltung auf dem Programm.