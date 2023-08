Erfreulicher Abschluss bei der Grasski-WM

Drei Tage in Folge durfte Tina Hetfleisch bei der Grasski-Junioren-WM über eine Medaille jubeln. Nach zweimal Gold in der Superkombination und im Slalom – mehr dazu in Hetfleisch holt sich zweites WM-Gold – wurde es am Sonntag zum Abschluss der Weltmeisterschaft Silber im Riesentorlauf. Die Oberdorferin musste sich nur einer weiteren Österreicherin geschlagen geben, Gold ging an Lara Teynor. Ihr Vorsprung betrug acht Zehntelsekunden auf Hetffleisch. Bronze ging an die Tschechin Eliska Rejchrtova.

ORF/Fabian Schneider

Drei Medaillen für Hetfleisch

„Ich hätte es mir nicht erwartet, dass es so erfolgreich wird. Nach der ersten Goldenen ist einmal der Druck abgefallen, nach dem sehr enttäuschenden Super-G. Am Samstag dann noch einmal etwas draufgelegt mit der Goldenen – was ich mir nie erwartet hätte. Am Sonntag dann in einer Disziplin, wo es gerade eigentlich nicht so läuft, einfach noch eine Silbere – unbeschreiblich“, sagte Hetfleisch.

Eberhardt wieder auf dem undankbaren Platz vier

Wie schon am Samstag ging der undankbare vierte Platz auch am Sonntag an die Lokalmatadorin, die Burgenländerin Emma Eberhardt. Sie durfte sich aber nach zwei vierten Plätzen mit Gold im Super-G am ersten Tag trösten – mehr dazu Gold für Eberhardt bei Grasski-WM.

Beim letzten Bewerb der Weltmeisterschaft, beim Riesentorlauf der Herren, kam es zum ersten und einzigen nicht-österreichischen Sieg. Andrea Iori auch Italien sicherte sich Platz eins. Bronze ging an den Niederösterreicher Sebastian Posch.