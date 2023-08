Hetfleisch holt sich zweites WM-Gold

Wie schwierig die Verhältnisse am Samstag waren, zeigte das Endergebnis. Nur acht Läuferinnen schafften es in den zweiten Durchgang, nur vier beendeten das Rennen. Nach Gold am Freitag in der Superkombination – mehr dazu in Grasski: Tina Hetfleisch holt Gold bei Junioren-WM – gewann die Oberdorferin Tina Hetfleisch am Samstag auch den Slalom, vor der Tschechin Eliska Rejchrtova und der Österreicherin Lara Teynor.

Sportpool Burgenland

Der große Pechvogel war am Samstag die Rettenbacherin Emma Eberhardt. Sie führte noch nach dem ersten Durchgang vor Hetfleisch, hatte dann aber Probleme beim Start und musste sich am Ende, mit dem undankbarsten aller WM-Plätze, mit Rang vier, begnügen.

Österreich gewinnt bis Samstag alle Bewerbe

Deutlich mehr Läufer schafften es bei den Burschen ins Ziel. Der Slalom-Titel ging ebenfalls an einen Österreicher – und zwar an Sebastian Posch. Damit hat Österreich alle sechs Bewerbe, die bislang ausgetragen wurden, gewonnen. Am Sonntag geht die Junioren-WM in Rettenbach mit dem Riesentorlauf zu Ende.